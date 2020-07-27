Рак желудка: на какой нехарактерный симптом нужно обратить внимание

предупреждающие знаки можно спутать с желудочно-кишечными расстройствами/Pixabay

Ранние симптомы рака желудка можно легко не заметить. Кроме того, предупреждающие знаки можно спутать с желудочно-кишечными расстройствами. Британский хирург Кевин Эль-Хайек обращает на один симптом, на который нужно обратить внимание при походе в туалет.

"После похода в туалет, взгляните в унитаз перед тем, как смывать - это может быть подсказкой, что с вами что-то не так. Если в ваших экскрементах есть кровь, это может быть признаком рака желудка", - говорит медик.

Существуют различные виды рака желудка, на которые указывает Macmillan Cancer Support. Более 9 из 10 случаев рака желудка - это аденокарцинома, которая начинается в железистых клетках слизистой оболочки желудка. Гораздо реже рак желудка - это саркомы мягких тканей, лимфомы и карциноидные опухоли.

Желудок

Желудок - это первая ступень в пищеварительном тракте, куда попадает пища, прежде чем отправиться в тонкую кишку. Желудок представляет собой бобовидный мешок, расположенный за нижними ребрами. Как только пища попадает внутрь, слизистая оболочка желудка выделяет соляную кислоту и ферменты для расщепления пищи.

Во время этого процесса мышцы живота сокращаются (так называемая перистальтика), чтобы смешать пищу, кислоту и ферменты.

Как развивается рак желудка?

Рак желудка характеризуется неконтролируемым ростом раковых клеток в слизистой оболочке желудка. Точная причина неизвестна, но существуют определенные факторы риска развития заболевания, такие как курение и питание.

Что касается курения (будь то сигареты, сигары или табачные изделия), чем дольше человек курит и чем больше курит, тем больше риск. Риск развития рака желудка уменьшается, как только вы бросите курить.

С точки зрения пищи, то в зоне риска - продукты из переработанного мяса. Кроме того, считается, что употребление в пищу копченых или маринованных продуктов повышает риск развития рака желудка, а также приводит к чрезмерному употреблению соли в рационе.

Доктор Эль-Хайек обращает внимание на общие ранние признаки заболевания: вздутие живота, изжога, тошнота и общее чувство дискомфорта.

Эти симптомы очень распространены при других желудочно-кишечных расстройствах, поэтому доктор Эль-Хайек рекомендует следить за следующими признаками.

"Самый волнующий симптом, - начал он, - это когда люди перестают чувствовать голод и в конечном итоге начинают терять вес, не питаясь. Вы также можете чувствовать сытость, хотя вам удалось съесть лишь небольшое количество пищи. Еще один признак того, что у вас рак желудка, - это если вы чувствуете сильную усталость без каких-либо других объяснений. Это все признаки того, что вам, вероятно, следует обратиться к врачу первичной помощи, чтобы узнать, требуется ли вам дальнейшее обследование", - говорит врач.

Хотя эти признаки могут быть результатом гораздо менее опасного состояния, рекомендуется провериться раньше, чем позже.

При обнаружении рака желудка более раннее лечение увеличивает вероятность полного выздоровления. Варианты лечения могут включать хирургию, химиотерапию, лучевую терапию и иммунотерапию.