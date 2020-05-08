Японские ученые доказали взаимосвязь алкоголя и рака желудка

Ученые доказали связь алкоголя и рака желудка / Reuters

Рак считается второй причиной смертности во всем мире, после сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно от рака умирают около 10 миллионов человек. Эта болезнь становится причиной практически каждой шестой смерти в мире.

Как сообщили в ВОЗ, основными факторами риска развития рака в мире являются употребление табака, употребление алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности; они же представляют собой основные четыре общих фактора риска возникновения других неинфекционных заболеваний.

При этом мировая наука не прекращает изучать рак и пытается узнать, что провоцирует его появление.

В частности, ученые из Японии провели исследование и доказали, что взаимосвязь определенной генетической мутации с приемом алкоголя повышает риск развития рака желудка.

Как пишет Science Advances, японские ученые построили свое исследование на изучении 513 пациентов с онкологией желудка, а также анализе 243 образцов тканей, предоставленных добровольцами для секвенирования генома. При этом исследователи имели доступ к генетическим данным 288 человек из медицинских баз.

Таким образом стало известно, что развитие злокачественного новообразования связано с мутацией в гене ALDH2, кодирующем фермент печени — альдегиддегидрогеназу, который помогает метаболизировать алкоголь.

Ученые подчеркнули, что пациенты с данной мутацией, в среднем, не употребляли спиртные напитки, что демонстрирует высокий уровень риска развития рака даже при умеренном употреблении алкоголя. Соответствующая связь, в большей степени, прослеживалась у азиатов.

Тенденция также встречалась у живущих в Азии пациентах при мутациях в гене CDH1, который отвечает за межклеточные контакты.

Читайте такжеРак выбирает по мясу: названо очень вредное мясо, которое нельзя естьНапомним, ранее известный и авторитетный врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что нельзя есть больным раком, а что, наоборот, нужно добавить в рацион.

В частности, по словам эксперта, онкобольным необходимо исключить продукты, содержащие добавленный сахар и фруктозу, а также жареные блюда. В тоже время им обязательно следует включить в рацион продукты с противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами: ягоды, молотые семена льна, капусту (особенно брокколи), сыр и вареную свеклу, чеснок и лук, имбирь, зеленый чай, немного кофе.