Рамбутан: экзотический фрукт, который поможет похудеть

Рамбутан очень питателен и может принести пользу здоровью/Pixabay

Рамбутан - это фрукт, произрастающий в Юго-Восточной Азии.

Он растет на дереве, которое может достигать 27 метров в высоту, и лучше всего растет в тропическом климате, например, в Малайзии и Индонезии.

Рамбутан получил свое название от малайского слова, обозначающего волосы, потому что плод размером с мяч для гольфа имеет волосатую красно-зеленую оболочку. Его внешний вид часто сравнивают с морским ежом.

Фрукт похож на личи и лонган, и при очистке он выглядит примерно так же. Его полупрозрачная белая мякоть имеет сладкий, но сливочный вкус и содержит семя в середине.

Рамбутан очень питателен и может принести пользу здоровью, от потери веса и улучшения пищеварения до повышенной устойчивости к инфекциям.

Вот некоторые из основных преимуществ рамбутана для здоровья и способы его употребления.

Богат питательными веществами и антиоксидантами

Плод рамбутана богат многими витаминами, минералами и полезными растительными соединениями.

Его мякоть обеспечивает около 1,3–2 грамма клетчатки на 100 грамм, - аналогично тому, что вы найдете в том же количестве яблок, апельсинов или груш.

Он также богат витамином С - питательным веществом, которое помогает вашему организму легче усваивать пищевое железо. Этот витамин также действует как антиоксидант, защищая клетки вашего тела от повреждений.

Рамбутан также содержит большое количество меди, которая играет роль в правильном росте и поддержании различных клеток, включая клетки костей, мозга и сердца.

Кожура и семена рамбутана считаются богатыми источниками питательных веществ, антиоксидантов и других полезных соединений. Хотя некоторые люди их едят, в настоящее время они не считаются съедобными.

Способствует здоровому пищеварению

Рамбутан фрукт может способствовать здоровому пищеварению благодаря содержанию клетчатки.

Примерно половина клетчатки в его мякоти нерастворима, а это означает, что она проходит через кишечник непереваренной.

Нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула и помогает ускорить прохождение кишечника, тем самым снижая вероятность запора.

Другая половина волокна растворима. Растворимая клетчатка обеспечивает пищу для полезных кишечных бактерий. В свою очередь, эти дружественные бактерии производят жирные кислоты с короткой цепью, такие как ацетат, пропионат и бутират, которые питают клетки кишечника.

Эти короткоцепочечные жирные кислоты также могут уменьшать воспаление и улучшать симптомы заболеваний кишечника, включая синдром раздраженного кишечника (СРК), болезнь Крона и язвенный колит.

Может способствовать снижению веса

Как и большинство фруктов, рамбутан может предотвратить увеличение веса и со временем способствовать снижению веса.

Приблизительно 75 калорий и 1,3–2 грамма клетчатки на 100 граммов, это относительно низкокалорийный продукт по сравнению с тем количеством клетчатки, которое он обеспечивает.

Это может помочь вам дольше оставаться сытым, что может снизить вероятность переедания и способствовать потере веса с течением времени.

Более того, растворимая клетчатка рамбутана может растворяться в воде и образовывать гелеобразное вещество в кишечнике, которое помогает замедлить пищеварение и усвоение питательных веществ. Это также может привести к снижению аппетита и большему чувству сытости.

Кроме того, рамбутан содержит большое количество воды и помогает поддерживать водный баланс организма, что может предотвратить переедание и способствовать снижению веса.

Другие потенциальные преимущества

Рамбутан может принести дополнительную пользу для здоровья - наиболее изученными являются:

Может снизить риск рака: несколько исследований на клетках и животных показали, что соединения в рамбутане могут помочь предотвратить рост и распространение раковых клеток.

несколько исследований на клетках и животных показали, что соединения в рамбутане могут помочь предотвратить рост и распространение раковых клеток. Может защитить от сердечных заболеваний : одно исследование на животных показало, что экстракты кожуры рамбутана снижают уровень общего холестерина и триглицеридов у мышей с диабетом.

: одно исследование на животных показало, что экстракты кожуры рамбутана снижают уровень общего холестерина и триглицеридов у мышей с диабетом. Может защитить от диабета: исследования клеток и животных показывают, что экстракт кожуры рамбутана может повысить чувствительность к инсулину, снизить уровень сахара в крови натощак и резистентность к инсулину.

Хотя эти три дополнительных преимущества многообещающие, они обычно связаны с соединениями, содержащимися в кожуре или семенах рамбутана, которые обычно не потребляются людьми.

Рамбутан: как есть

Рамбутан можно купить в свежем виде, в консервированном виде, в виде сока или джема.

Чтобы убедиться, что плод спел, посмотрите на цвет его шипов. Чем они краснее, тем более спелыми будут плоды.

Перед употреблением в пищу необходимо удалить кожицу. Для этого срежьте ножом середину внешней кожицы, затем выдавите ее с противоположных сторон от разреза. Белый фрукт не должен высыпаться.

Сладкая полупрозрачная мякоть содержит крупное семя посередине, которое обычно считается несъедобным. Семя можно удалить ножом или выплюнуть после того, как съели мякоть.

Мякоть может придать сладкий вкус разнообразным рецептам, от салатов и карри до пудингов и мороженого.