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Ранний климакс: врачи раскрыли 6 признаков менопаузы

13 октября 2020, 13:11

Симптомы менопаузы включают нехватку энергии, приливы, снижение полового влечения.

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Симптомы менопаузы включают нехватку энергии, приливы, снижение полового влечения / Pixabay

Ранний климакс - это когда менструация прекращается до того, как вам исполнится 45. Она довольно редка, но случается. Примерно у одной из 100 (1%) женщин менструальный цикл прекращается в возрасте до 40 лет. Итак, почему это случается?

"Все женщины рождаются с определенным количеством яйцеклеток. Когда они закончатся, наши яичники перестанут работать, - говорит терапевт и специалист по менопаузе доктор Луиза Ньюман. "Однако у некоторых женщин повышенный риск. Тем, у кого в семье была ранняя менопауза; или перенесли гистерэктомию; или страдаете аутоиммунным заболеванием, таким как диабет, проблемы с щитовидной железой или целиакия".

"Симптомы менопаузы включают нехватку энергии, приливы, снижение полового влечения, тревогу, ночную потливость и проблемы со сном, которые также могут быть связаны с другими заболеваниями или факторами образа жизни", - говорит женский врач Дейзи Мэй. Добавьте к этому тот факт, что многие женщины принимают противозачаточные средства, которые останавливают ежемесячное кровотечение, и что менопауза в среднем наступает в возрасте около 51 года, и понятно, почему эти признаки не могут быть немедленно связаны вашим терапевтом с менопаузой.

Но, учитывая долгосрочные последствия ошибочного диагноза, включая повышенный риск остеопороза, сердечных заболеваний и депрессии, стоит разобраться, как самому распознать признаки менопаузы.

Что такое менопауза?

Во-первых, что такое менопауза? Проще говоря, это когда яичники больше не могут вырабатывать гормон эстроген. В течение нескольких лет или десятилетий (перименопауза) они постепенно становятся менее активными и эффективными, пока, в конце концов, не выходят из строя полностью. После этого яйцеклетки больше не будут производиться и менструации больше не будет. Это то, что используется для описания женщин старше 45 лет, переживающих это изменение.

Преждевременная менопауза или преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) относятся к женщинам ниже этого возрастного порога. Хотя она повторяет симптомы преждевременной менопаузы, большая разница в том, что яичники, возможно, не полностью отказали - 5-10% женщин с ПНЯ все еще имеют шансы на зачатие.

Симптомы менопаузы

"Как и при любом другом заболевании, симптомы менопаузы сильно различаются от женщины к женщине", - говорит Ньюсон. "У некоторых женщин признаки менопаузы могут наблюдаться в течение нескольких лет; для других они могут длиться десятилетиями. Чем вы моложе или если вам удалили яичники, тем они тяжелее", - добавляет медик.

1. У вас нерегулярные месячные

Нерегулярные месячные или если вам кажется, что менструация прекратилась, могут быть признаком ранней менопаузы. Почему? Потому что это означает, что ваши яичники не производят эстроген, как раньше, и ваш гормональный цикл начинает меняться.

Если это похоже на вас, обратитесь к терапевту и расскажите ему о своих симптомах. "Если это не контролировать, это может вызвать дефицит эстрогена, что, в свою очередь, может увеличить риск ослабления костей у женщин по мере взросления", - говорит Ширин Ирани, гинеколог-консультант в больнице Spire Parkway.

2. У вас сухое влагалище

Сухость влагалища - это нехорошо. Тем не менее, это случается часто.

Хотя сухость влагалища может быть вызвана множеством причин, таких как химические вещества в бассейне, мыло, антидепрессанты и комбинированные противозачаточные таблетки, это также признак того, что железы внутри влагалища производят меньше естественных выделений - что происходит, когда женщина кормит грудью или переживает раннюю менопаузу, и уровень эстрогена падает.

3. Вы потеряли интерес к сексу

Низкое половое влечение без видимой причины? У вас нет симптомов стресса и вы даже не чувствуете постоянной усталости?

Сексуальное влечение связано с ранней менопаузой из-за, как вы уже догадались, изменения уровня гормонов. Действительно, по данным Калифорнийского университета, чем выше уровень эстрогена, тем резвее вы себя чувствуете.

К сожалению, женщины с низким либидо в период менопаузы также чаще испытывают проблемы со сном и ночную потливость.

4. У вас приливы и ночная потливость

Одна из наиболее частых причин ночного потоотделения у женщин - колебания уровня эстрогена.

"Менопауза связана с приливами, поэтому пациенты нередко сообщают о потоотделении даже во время сна", - говорит доктор Неоми Шах, доцент кафедры легочной медицины и медицины сна в Медицинской школе Икана на горе Синай.

Потоотделение во время менопаузы непредсказуемо; поговорите со своим врачом о заместительной гормональной терапии, так как она поможет контролировать температуру.

5. У вас нет энергии

Пару лет назад Североамериканское общество менопаузы обнаружило связь между синдромом хронической усталости (СХУ) и ранней менопаузой.

Их результаты показывают, что женщины с синдромом в 12 раз чаще испытывают боль в области таза, на 16% чаще пропускают или прекращают менструации и более чем в два раза чаще используют гормоны для лечения нерегулярных менструаций, симптомов менопаузы или потери костной массы. Возможно, больше всего беспокоит тот факт, что 62% женщин с СХУ, вероятно, испытали раннюю менопаузу в результате гистерэктомии, по сравнению с 33% женщин без СХУ.

Нарушенный сон также может быть признаком менопаузы, поэтому, если вы чувствуете очень низкий уровень энергии в результате постоянного плохого сна, примите это как возможное предупреждение.

6. Вы чувствуете повышенное беспокойство

Резкие изменения в вашем настроении, например, чувство сильной слабости без ясной причины или сильное чувство беспокойства, которое является новым для вас, также могут быть признаком того, что в вашем организме происходят гормональные изменения, и могут быть связаны с началом раннего климакса.

Есть ли другие общие признаки менопаузы?

  • Изменения кожи и волос, такие как высыхание или истончение
  • Болезненность молочных желез
  • Мочевые инфекции
  • Депрессия
  • Бесплодие

Как диагностируется ранняя менопауза?

"Менопаузу можно определить с помощью анализа крови, чтобы измерить уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и эстрогена", - говорит доктор Мэй. "Однако, поскольку уровень гормонов может сильно колебаться, тест лучше всего проводить в первые пять дней вашего цикла или, если у вас нет менструаций, следует сделать два или три теста с интервалом в шесть недель. Уровень ФСГ 30 МЕ / мл указывает на то, что организм находится в состоянии менопаузы", - добавляет она.

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