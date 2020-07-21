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Раны и инфекции: медик назвала опасность туалетной бумаги

Туалетная бумага может вызвать сотни крошечных микроразрезов.

21 июля 2020, 22:27
Туалетная бумага
Туалетная бумага может вызвать сотни крошечных микроразрезов./ Pixabay

Медицинские работники считают, что отказ от туалетной бумаги может быть полезным для здоровья гениталий.

По словам докторов, которых цитирует The Daily Star, слишком резкое вытирание может привести к порезам и разрывам в чувствительной области.

Доктор Диана Галл из ведущего британского онлайн-сервиса Doctor-4-U говорит, что некоторые рулоны туалетной бумаги действительно наносят вред нашим интимным местам.

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По ее словам, туалетная бумага может вызвать сотни крошечных микроразрезов на половых губах, которые могут вызвать у вас боль и зуд, а также болезненность.

"Вместо того, чтобы вытирать, вы должны промакивать гениталии, чтобы предотвратить микроразрезы и анальные трещины, которые представляют собой небольшие разрывы, в которые легко может попасть инфекция. Вам также следует рассмотреть альтернативные варианты, такие как биде и душевые туалеты", - рекомендует она.

Доктор Галл говорит, что туалетная бумага, которая содержит химикаты, ароматизаторы и красители, также может раздражать влагалище, вызывая отечность и зуд, которые могут привести к ранам и, в крайних случаях, к инфекциям. "Яркая туалетная бумага также может быть связана с осложнениями внизу, поскольку они могут раздражать вас так же, как и ароматизированная ткань", - поясняет она.

Медик рекомендует выбирать туалетную бумагу, которая не была обработана хлором и не содержит ароматизаторов или красителей.

здоровье гигиена
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