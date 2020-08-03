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Рассеянный склероз: симптомы и факторы риска смертельного заболевания

3 августа 2020, 15:25

Люди с рассеянным склерозом испытывают широкий спектр симптомов.

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Люди с рассеянным склерозом испытывают широкий спектр симптомов/Pixabay

Рассеянный склероз (РС) - это хроническое заболевание, затрагивающее центральную нервную систему (ЦНС). Иммунная система атакует миелин, который является защитным слоем вокруг нервных волокон.

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Это вызывает воспаление и рубцовую ткань или поражения, а также может мешать вашему мозгу посылать сигналы остальной части тела.

Каковы симптомы РС?

Люди с рассеянным склерозом испытывают широкий спектр симптомов. Из-за характера заболевания симптомы могут широко варьироваться от человека к человеку.

Они также могут меняться по степени тяжести из года в год, из месяца в месяц и даже изо дня в день.

Двумя наиболее распространенными симптомами являются усталость и трудности при ходьбе.

Усталость

Около 80 процентов людей с РС сообщают об усталости. Усталость, возникающая при рассеянном склерозе, может ослабевать, влияя на вашу способность работать и выполнять повседневные задачи.

Трудность при ходьбе

Трудность при ходьбе может возникнуть при рассеянном склерозе по ряду причин:

  • онемение в ногах или ступнях
  • сложность балансировки
  • мышечная слабость
  • мышечная спастичность
  • трудности со зрением

Трудности при ходьбе также могут привести к травмам в результате падения.

Другие симптомы

Другие довольно распространенные симптомы РС включают в себя:

  • острая или хроническая боль
  • тремор
  • когнитивные проблемы, связанные с концентрацией, памятью и трудностями в поиске слов

Состояние также может привести к нарушениям речи.

Как диагностируется рассеянный склероз?

Ваш врач должен будет провести неврологическое обследование, запросить историю болезни и заказать серию других анализов, чтобы определить, есть ли у вас рассеянный склероз.

Диагностическое тестирование может включать в себя следующее:

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Использование контрастного красителя с помощью МРТ позволяет врачу выявлять активные и неактивные поражения в головном и спинном мозге.

Оптическая когерентная томография (ОКТ). ОКТ - это тест, который снимает нервные слои в задней части глаза и может оценить истончение зрительного нерва.

Позвоночник (люмбальная пункция). Врач может заказать спинномозговой отвод, чтобы обнаружить нарушения в спинномозговой жидкости. Этот тест может помочь исключить инфекционные заболевания, а также может быть использован для поиска олигоклональных полос (OCBs), которые можно использовать для ранней диагностики.

Анализы крови. Врачи назначают анализы крови, чтобы помочь устранить другие состояния с похожими симптомами.

Визуальный тест вызванных потенциалов (VEP). Этот тест требует стимуляции нервных путей для анализа электрической активности в мозге. В прошлом слуховые и сенсорные потенциальные тесты мозга также использовались для диагностики РС.

Диагноз РС требует доказательств того, что демиелинизация происходит в разное время в более чем одной области вашего мозга, спинного мозга или зрительных нервов.

Диагноз также требует исключения других состояний, имеющих сходные симптомы. Болезнь Лайма, волчанка и синдром Шегрена - это лишь несколько примеров.

Каковы ранние признаки рассеянного склероза?

Болезнь может развиться сразу, или симптомы могут быть настолько легкими, что вы легко можете их устранить. Три из наиболее распространенных ранних симптомов рассеянного склероза:

  • Онемение и покалывание, которое затрагивает руки, ноги или одну сторону вашего лица. Однако они происходят без видимой причины.
  • Неровный баланс и слабые ноги. Вы можете легко споткнуться при ходьбе или заниматься другими видами физической активности.
  • Двойное зрение, затуманенное зрение в одном глазу или частичная потеря зрения. Это может быть ранним показателем РС. Вы также можете испытывать боль в глазах.

Эти ранние симптомы нередко исчезают, а возвращаются позже. Могут пройти недели, месяцы или даже годы между вспышками.

Эти симптомы могут иметь много разных причин. Даже если у вас есть эти симптомы, это не обязательно означает, что у вас рассеянный склероз.

Что вызывает рассеянный склероз?

Исследователи полагают, что причиной заболевания может быть экологический триггер, такой как вирус или токсин, который запускает атаку иммунной системы.

Когда ваша иммунная система атакует миелин, это вызывает воспаление. Это приводит к образованию рубцовой ткани или поражений. Воспаление и рубцовая ткань нарушают сигналы между вашим мозгом и другими частями вашего тела.

Склероз не является наследственным заболеванием, но наличие его у родителя или родного брата немного увеличивает ваш риск.

Какова продолжительность жизни людей с рассеянным склерозом?

Ожидаемая продолжительность жизни людей с РС примерно на 7,5 лет короче, чем обычная продолжительность жизни. Хорошей новостью является то, что ожидаемая продолжительность жизни у людей с данным заболеванием увеличивается.

Почти невозможно предсказать, как РС будет прогрессировать у человека.

Приблизительно от 10 до 15 процентов людей с РС имеют только редкие приступы и минимальную инвалидность через 10 лет после постановки диагноза. Обычно предполагается, что они не находятся на лечении или инъекциях. Это иногда называют доброкачественным склерозом.

С развитием модифицирующей болезнь терапии (ДМТ), исследования показывают многообещающие результаты, которые могут замедлить прогрессирование заболевания.

Каковы осложнения?

Повреждения, вызываемые рассеянным склерозом, могут появляться в любом месте вашей ЦНС и воздействовать на любую часть вашего тела.

Проблемы с мобильностью

С возрастом некоторые причины инвалидности при склерозе могут стать более выраженными. Если у вас есть проблемы с подвижностью, падение может увеличить риск переломов костей. Наличие других состояний, таких как артрит и остеопороз, может осложнить ситуацию.

Одним из наиболее распространенных симптомов рассеянного склероза является усталость, но люди с рассеянным склерозом также нередко имеют:

  • депрессию
  • тревожность
  • некоторую степень когнитивных нарушений

Проблемы с мобильностью могут привести к недостатку физической активности, что может вызвать другие проблемы со здоровьем. Проблемы усталости и подвижности также могут влиять на сексуальную функцию.

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