Борьба с лишним весом: назван самый эффективный разгрузочный день

Самый эффективный разгрузочный день – огуречный, сообщила врач / kp.ua

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Александра Кириленко сообщила, что, если человек набрал лишний вес, стоит устраивать разгрузочные дни.

Самым эффективным разгрузочным днем является огуречный, рассказала эксперт в комментарии УНН.

По словам собеседницы, в такой разгрузочный день можно есть одни огурцы, а также пить воду и чаи.

"…Это самый лучший разгрузочный день. Если нет, конечно, аллергической реакции на этот продукт. И калорийность огурцов – 10-15 килокалорий в 100 граммах", – добавила медик.

Ранее сообщалось, что у обычного человека из-за разгрузочных дней может ослабнуть иммунитет. Также появилась информация, что в случае отравления благодаря снижению количества потребляемых калорий можно получить позитивный эффект.