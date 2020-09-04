Разрушители мифов: топ-3 самых дурацких заблуждений об оральном сексе

Топ-3 самых дурацких заблуждений об оральном сексе/ Sexyweek

Несмотря на все достижения сексуальной революции, интим как таковой (фелляция ака минет в частности) окружен массой небылиц – примерно как бронзовый памятник обрастает благородной патиной.

Портал Cosmo собрал самые распространенные мифы, которые бытуют в мозгах людей насчет орального секса.

Миф №1. Минет постоянно должен быть глубоким – и никаким больше. Наоборот, фелляция не всегда должна быть глубокой. Минет ведь состоит и из поцелуев, и из облизываний, и из легких покусываний. Поэтому глубокий минет – только один из способов орального секса, а не его идеал и эталон.

Миф №2. Через оральный секс не передаются венерические болезни. Справедливости ради – от минета или куннилингуса женщина не сможет забеременеть. А вот подхватить дурную болезнь − запросто.

Миф №3. Мужчины ненавидят делать кунилингус. А еще они никогда не опускают сиденье на унитазе, раскидывают носки по углам и вообще недалеко ушли от обезьян по развитию. На самом деле, все очень индивидуально и зависит от конкретного мужчины. И если один мужчина не любит ласкать даму языком, то это исключительно его проблема, а не женская. В конце концов, не так сложно найти какого-нибудь опытного куннилингвиста.

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Напомним, ранее эксперты рассказали о топ-5 техник хорошего орального секса.