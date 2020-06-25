Лечение коронавируса: в ЕС рекомендовали первый препарат

Ремдесивир получил разрешение для лечения COVID-19 / Фото pixabay.com

Препарат ремдесивир первым в ЕС получил условное разрешение на продажу в качестве средства для лечения COVID-19.

Как говорится в сообщении на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам, Veklury (ремдесивир) получил условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород.

Согласно результатам исследования применения курса ремдесивира у более чем тысячи госпитализированных с COVID-19, пациенты, которые получали ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной течением болезни: время до выздоровления составил 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо.

Читайте такжеУбивает коронавирус: ученые ошеломили сенсацией в лечении COVID-19Для пациентов с тяжелым течением заболевания, составлявших примерно 90% исследуемой группы, время до выздоровления составило 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо.

Однако во время выздоровления не наблюдалось никакой разницы у пациентов, которые начали принимать ремдесивир, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких или ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

На основе исследования Агентство сделало вывод о том, что соотношение пользы и риска было положительным у пациентов с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород, и пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Отмечается, что ремдесивир вводится капельно в вену, и его применение ограничено медицинскими учреждениями, где пациентов можно внимательно наблюдать. До и во время лечения следует контролировать функции печени и почек. Лечение следует начинать с инфузии по 200 мг в первый день, после чего вводится одна инфузия 100 мг в день в течение не менее 4 дней и не более 9 дней.

Напомним, в мире зарегистрировано 9 млн 430 тыс. 384 случая коронавирусной инфекции. Жертвами пандемии стали 482 тыс. 752 человека.

Больше всего больных COVID-19 зафиксировано в США (2 млн 381 тыс. 361), Бразилии (1 млн 188 тыс. 631), России (606 тыс. 043), Индии (473 тыс. 105) и Великобритании (308 тыс. 337).