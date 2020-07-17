Ревматоидный артрит: симптомы, причины и факторы риска

Повреждение суставов, которое вызывает Ревматоидный артрит, обычно происходит с обеих сторон тела.

Ревматоидный артрит (РА) - это аутоиммунное заболевание, которое может вызывать боль в суставах и повреждение всего тела.

Повреждение суставов, которое вызывает Ревматоидный артрит, обычно происходит с обеих сторон тела.

Таким образом, если сустав одной руки или ноги поражен, возможно, будет затронут и тот же сустав другой руки или ноги. Это один из способов, которым врачи отличают РА от других форм артрита, таких как остеоартрит (ОА).

Лечение лучше всего работает, когда РА диагностируется на ранней стадии, поэтому важно изучить признаки.

Ревматоидный артрит

РА является хроническим заболеванием, с симптомами воспаления и болями в суставах. Эти симптомы и признаки возникают во время периодов, известных как вспышки или обострения. Другие времена известны как периоды ремиссии - это когда симптомы полностью исчезают.

В то время как симптомы РА могут затрагивать несколько органов в организме, симптомы сустава РА включают:

боль в суставах

отек суставов

тугоподвижность суставов

потеря функции суставов и деформации

Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. Важно не игнорировать симптомы, даже если они приходят и уходят. Знание ранних признаков РА поможет вам и вашему врачу лучше лечить и управлять им.

Диагностика РА может занять некоторое время и может потребовать нескольких лабораторных тестов для подтверждения результатов клинического обследования.

Сначала врач спросит о симптомах и истории болезни. Он также проведет физический осмотр суставов. Это будет включать в себя:

поиск отека и покраснения

изучение функции сустава и диапазона движений

проверка чувствительности суставов

проверка рефлексов и мышечной силы

Если врач подозревает ревматоидный артрит, он, скорее всего, направит пациента к специалисту-ревматологу.

Поскольку ни один тест не может подтвердить диагноз РА, ваш врач или ревматолог может использовать несколько различных типов тестов.

Они могут проверять вашу кровь на наличие определенных веществ, таких как антитела, или проверять уровень определенных веществ, таких как реактивы острой фазы. Это может быть признаком РА и помогает поддерживать диагноз.

Они также могут запросить определенные тесты изображений, такие как ультразвук, рентген или МРТ.

Исследования не только показывают, произошло ли повреждение суставов, но и насколько серьезен ущерб.

Полная оценка и мониторинг других систем органов может быть рекомендована и для некоторых людей с РА.

В последнее время достижения в стратегии лечения ревматоидного артрита привели к улучшению результатов и качества жизни людей с ревматоидным артритом. Лечение целевого ревматоидного артрита - это система лечения, которую ревматологи используют для эффективного лечения этого заболевания.

Подход лечения к цели привел к уменьшению симптомов и повышению частоты ремиссии у пациентов с РА. Стратегия лечения включает в себя:

установление конкретной цели тестирования, которая сигнализирует либо о ремиссии, либо о плохом состоянии

тестирование реактивов острой фазы и проведение ежемесячного мониторинга для оценки хода лечения и плана лечения

оперативное переключение режима приема лекарств, если прогресс не достигнут.

Лечение ревматоидного артрита помогает справиться с болью и контролировать воспалительный ответ, который во многих случаях может привести к ремиссии. Уменьшение воспаления также может помочь предотвратить дальнейшее повреждение суставов и органов.

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Лечение может включать в себя:

лекарственные препараты

альтернативные или домашние средства

диетические изменения

конкретные виды упражнений

Ваш лечащий врач будет работать с вами, чтобы определить оптимальный план лечения для ваших медицинских нужд.

Ваш лечащий врач или диетолог может порекомендовать противовоспалительную диету, чтобы помочь справиться с симптомами. Этот тип диеты включает в себя продукты, которые содержат много омега-3 жирных кислот.

Продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот включают в себя:

жирная рыба, такая как лосось, тунец, сельдь и скумбрия

Семена чиа

льняное семя

грецкие орехи

Антиоксиданты, такие как витамины А, С и Е и селен, также могут помочь уменьшить воспаление. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов включают в себя:

ягоды, такие как черника, клюква, ягоды годжи и клубника

темный шоколад

шпинат

фасоль

орехи пекан

артишоки

Много клетчатки также важно. По мнению некоторых исследователей, клетчатка может помочь уменьшить воспалительные реакции, которые могут снизить уровень С-реактивного белка. Выбирайте продукты из цельного зерна, свежие овощи и свежие фрукты. Клубника может быть особенно полезна.

Продукты, содержащие флавоноиды, могут также помочь в борьбе с воспалением в организме. Они включают:

соевые продукты, такие как тофу и мисо

ягоды

зеленый чай

брокколи

виноград

То, что вы не едите, так же важно, как и то, что вы едите. Обязательно избегайте триггерной пищи. К ним относятся переработанные углеводы и насыщенные или транс-жиры.

Отказ от триггерных продуктов и выбор правильных продуктов в попытке придерживаться противовоспалительной диеты может помочь вам управлять РА.

Точная причина ревматоидного артрита неизвестна. Тем не менее, определенные факторы, по-видимому, играют роль в повышении риска развития болезни.

Факторы, которые могут увеличить ваш риск, включают:

женский пол

семейная история

Факторы, которые могут вызвать начало ревматоидного артрита, включают:

воздействие определенных видов бактерий, например, связанных с заболеваниями пародонта

наличие в анамнезе вирусных инфекций, таких как вирус Эпштейна-Барр, который вызывает мононуклеоз

травмы, такие как перелом или перелом кости, вывих сустава и повреждение связки

курение

ожирение

По информации Википедии, заболевание характеризуется высокой инвалидностью (70 %), которая наступает довольно рано. Основными причинами смерти от заболевания являются инфекционные осложнения и почечная недостаточность.