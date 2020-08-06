Опасная жара: Комаровский рассказал, какую температуру выставлять на кондиционере

Комаровский рассказал о температурном режиме кондиционера / Скриншот

Известный доктор Евгений Комаровский, который ранее поведал, можно ли включать кондиционер во время пандемии, сегодня пояснил, какую температуру можно выставлять на кондиционере если на улице, например, 35 градусов

Украинцев этот вопрос в жару волнует, как никогда, ведь очень большая разница нежелательна — это очень вредно, если выставлять на плюс 18, если на улице почти сорок. Но как быть, если температура комфорта — не выше 20 градусов...

"На самом деле мы всячески рекомендуем выставлять температуру комфорта для вашей семьи — для этого кондиционер и покупается. Другой вопрос, что очень нежелательно, когда с 35 градусов вы попадаете сразу в 25. Но нам кажется, что организм не может адаптироваться к такой жаре, и мы хотим сразу холоднее. А ведь обратный процесс происходит с легкостью — мы даже не замечаем, когда зимой с 25 градусов тепла попадаем в 25 градусов мороза. Разницу в 50 градусов организм переживает с легкостью, адаптируясь к морозу за несколько минут", - написал он в соцсети.

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Комаровский считает, если всю жизнь жить в стабильных условиях, когда нет колебаний температуры, то организм, вернее сосуды, не умеют реагировать на такие резкие изменения параметров внешней среды. Но если у вас в распорядке дня, закаливающие процедуры, контрастный душ, ни избытка одежды, вследствие чего нормально работает сосудистый тонус, то ничего страшного в резких перепадах температуры для вас нет.⁣

⁣ "Если же ваш ребенок все время жил без кондиционера, и вот вы установили этот прибор и начали активно им пользоваться, то лучше снижать температуру постепенно: при 35 за окном установить 28, через неделю — 25, через две — 22 градуса. Оптимально при этом не забывать проветривать помещение, открывая окно, и установить увлажнитель, чтобы поддерживать нормальную влажность", - написал он.

Как писал Главред, известный педиатр Евгений Комаровский также заявил, что мы все должны готовиться к тому, что с 1 сентября дети идут в школу. По его словам, дистанционное обучение - это "катастрофа для Украины".