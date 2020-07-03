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Режутся зубы у ребенка: признаки

У большинства детей первые зубы начинают прорезаться в возрасте от 4 до 7 месяцев.

3 июля 2020, 15:50
Женщина, ребенок
У большинства детей первые зубы начинают прорезаться в возрасте от 4 до 7 месяцев./ УНИАН

Многие родители боятся тех дней, когда у их ребенка начинают резаться первые зубы. В этот период дети становятся раздражительными и капризными. Однако этот процесс неизбежен, поэтому лучше к нему подготовиться самостоятельно.

У большинства детей первые зубы начинают прорезаться в возрасте от 4 до 7 месяцев. Центральные резцы на верхней или нижней челюсти обычно растут первыми. Когда прорезывается первый зуб вашего ребенка, вы, вероятно, заметите некоторые изменения в его поведении.

Признаки зубов

Слюни и укусы

Дети, у которых режутся первые зубы, часто начинают пускать слюни гораздо чаще, чем обычно. В некоторых случаях слюнотечение может быть постоянным и даже вызывать легкую сыпь на щеках и подбородке. Слюнотечение предотвратить невозможно, поэтому просто держите чистую ткань под рукой, чтобы вытереть лицо ребенка.

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Вы также можете заметить, что ваш малыш кусает или жует твердые предметы. Он может кусать свои игрушки и любые другие предметы, которые он в состоянии достать. Поэтому убедитесь, что в пределах досягаемости находятся только безопасные для него предметы. Прорезывание зубов у детей также может привести к укусам собственных рук и пальчиков.

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Попробуйте втирать или массировать набухшие десны

Изменения десен

Когда зубы начинают прорезаться, десны вашего ребенка могут казаться опухшими и красными, могут болеть и чесаться. Может быть заманчиво использовать обезболивающие препараты, которые наносятся непосредственно на десны, но педиатры не рекомендует делать это, потому что эти продукты будут смыты уже через несколько минут после нанесения.

Вместо этого попробуйте втирать или массировать набухшие десны. Если кусание кажется облегчающим симптомы, дайте малышу игрушку для прорезывания зубов.

Температура

У некоторых детей может развиться умеренная температура, когда режутся зубы. Однако это не относится ко всем детям, и когда зубы действительно прорезаются, температура, связанная с прорезыванием зубов, обычно ниже 38 градусов. Если же температура поднимается выше 38, то вероятнее всего, это вызвано болезнью, а не прорезыванием зубов и нужно вызывать педиатра.

Поведение

Даже спокойные дети в этот период могут быть раздражительными из-за дискомфорта. Характер сна может также измениться, и ваш ребенок может начать просыпаться несколько раз за ночь, даже если он уже научился спать всю ночь.

зубы ребенок
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