Риск выкидыша и мертворождение: как кофе влияет на беременность

Любой уровень потребления кофеина может увеличить риск выкидыша / journal.matras-strong.ru/

Согласно обзору 48 существующих исследований, опубликованному в журнале BMJ Evidence-Based Medicine, беременным женщинам следует избегать кофе, газированных напитков и других продуктов, содержащих кофеин, для максимально безопасной беременности.

По информации Insider, кофеин может вызвать скачок частоты сердечных сокращений и артериального давления, - два состояния, которые могут негативно повлиять на плод во время беременности.

Для обзора исследователи из Университета Рейкьявика в Исландии рассмотрели данные 37 наблюдательных исследований, опубликованных после 2000 года, а также 11 статей, в которых рассматривались предыдущие исследования кофеина и беременности. Эти 11 статей были опубликованы после 1998 года.

Изучив существующие результаты, они определили, что любой уровень потребления кофеина может увеличить риск выкидыша, мертворождения и низкого веса при рождении беременной женщины.

Эти результаты идут вразрез с официальными рекомендациями Великобритании, США и Европейской комиссии, в которых говорится, что беременные женщины могут потреблять умеренное количество кофеина, примерно равное двум чашкам кофе, и при этом оставаться в безопасности.

Исследователи заявили, что существующие руководства нуждаются в "радикальном пересмотре" в свете их результатов.

После изучения девяти исследований потребления кофеина и выкидышей, исследователи обнаружили, что восемь из этих исследований показали "значительную связь", но не прямую связь между количеством кофеина, потребляемого беременной женщиной, и ее риском выкидыша.

Одно из этих исследований пришло к выводу, что у беременных женщин, употребляющих кофеин, вероятность выкидыша на треть выше, чем у тех, кто не употребляет кофеин.

Когда дело дошло до мертворождения или прерывания беременности через две недели, четыре из пяти исследований, изученных исследователями, показали, что кофеин может увеличить риск мертворождения до пяти раз, если женщина потребляет высокий уровень кофеина.

Исследователи изучили 10 исследований с низким весом при рождении и кофеином, семь показали, что потребление кофеина увеличивает риск низкого веса при рождении.

Авторы обзора не рассматривали какие-либо рандомизированные контролируемые испытания ("золотой стандарт" научных исследований), поэтому их выводы могли быть ошибочными.

Они полагались на обсервационные исследования, которые могут привести к искаженным результатам, если участник исследования неверно сообщал информацию или если такие факторы образа жизни, как курение и диета, также сыграли роль в исходах беременных женщин.

Существующие рекомендации организаций здравоохранения различных стран говорят, что женщины могут безопасно потреблять умеренное количество кофеина во время беременности.

Американский колледж акушерства и гинекологии рекомендует употреблять менее 200 мг, что соответствует двум чашкам кофе, ежедневно, если вы беременны. NHS, национальная организация здравоохранения Великобритании, придерживается той же рекомендации.

А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), глобальная организация, которая предлагает рекомендации по здоровью для стран Европы, Юго-Восточной Азии и Африки, говорит, что беременным женщинам, которые обычно принимают 300 мг кофеина в день, следует снизить потребление.

"Что касается ребенка, то его метаболизм еще не такой сложный, как у взрослых, поэтому им сложнее усваивать кофеин, а это означает, что их режим сна может быть нарушен, и они могут стать беспокойными", - говорит доктор Исис Амер Валин, консультант по акушерству и гинекологии в приложении для акушерок Bonzun, ранее сообщал Insider.

Кофеин может поступать из других источников, помимо кофе, таких как шоколад, безалкогольные напитки и лекарства. Эксперты в области здравоохранения говорят, что беременные женщины должны знать, что они едят и пьют.

"При совместном рассмотрении данные свидетельствуют не о том, что кофеин следует полностью исключить, а о том, что его следует ограничить умеренным количеством", - сказал Амер-Валин. "Если вы обеспокоены или чувствуете, что хотели бы получить дополнительные разъяснения по этому вопросу, обязательно поговорите со своим врачом", - говорит он.