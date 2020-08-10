Ромашка и шалфей: 6 ингредиентов для здоровья мозга

Исследования продолжают показывать, насколько важны память и здоровье мозга.
Было доказано, что шесть ингредиентов поддерживают здоровье мозга.
Британский фармацевт Майк Уэйкман говорит, что исследования продолжают показывать, насколько важны память и здоровье мозга для людей любого возраста.
"Снижение здоровья мозга вызывает большое беспокойство. От повседневной забывчивости до более серьезных состояний - всем нам необходимо заботиться о своем когнитивном здоровье", - цитирует его Express.co.uk.
Специалист рассматривает шесть ингредиентов, которые, как было доказано, помогают здоровью мозга.
1. Ашваганда
"Ашваганда - это аюрведическая трава, которая улучшает настроение и память, уменьшая стресс и беспокойство", - пояснил он.
Уэйкман связывает эти результаты с одним двойным слепым клиническим испытанием, проведенным исследовательской группой в больнице Аша в Индии.
Еще одно восьминедельное испытание, опубликованное в Journal of Dietary Supplements, продемонстрировало "значительные улучшения немедленной, общей и логической памяти по сравнению с плацебо".
2. Ромашка
"Клинически доказано, что экстракт ромашки улучшает качество сна", - добавил Уэйкман. В частности, Уэйкман уточнил, что "лабораторные исследования показывают, что соединение апигенина ромашки защищает от нервного повреждения".
Считается, что апигенин "уменьшает количество амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера".
3. Гинкго билоба
Уэйкман указывает, что гинкго билоба обладает "нейрозащитным действием", и в клинических испытаниях было показано, что он "улучшает умственную обработку, память и скорость внимания".
"Одно исследование показало, что это было особенно полезно для улучшения рабочей памяти у людей в возрасте от пятидесяти лет", - добавил Уэйкман.
4. Хмель.
"Экстракт хмеля снижает потерю памяти, связанную с болезнью Альцгеймера", - заявил Уэйкман.
"Он улучшает память, зависящую от гиппокампа, и улучшает когнитивные функции за счет активации дофаминовой нейротрансмиссии", - добавляет он.
5. Шалфей
Клинически доказано, что экстракт шалфея улучшает немедленное и отсроченное запоминание слов, бдительность, спокойствие и снижает умственную усталость.
6. Куркума
Последний ингредиент, помогающий здоровью мозга, - это экстракт куркумы, также известный как куркумин.
Уэйкман заявил, что он обладает "мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием", что "обеспечивает широкий спектр когнитивных и эмоциональных преимуществ".
Считается, что куркума "увеличивает выработку клеток" и улучшает результаты "тестов памяти и внимания".
"Недавнее исследование показало, что он улучшает когнитивные функции у пожилых людей", - отметил Уэйкман.