Ромашка и шалфей: 6 ингредиентов для здоровья мозга

Исследования продолжают показывать, насколько важны память и здоровье мозга/ segodnya.ua

Было доказано, что шесть ингредиентов поддерживают здоровье мозга.

Британский фармацевт Майк Уэйкман говорит, что исследования продолжают показывать, насколько важны память и здоровье мозга для людей любого возраста.

"Снижение здоровья мозга вызывает большое беспокойство. От повседневной забывчивости до более серьезных состояний - всем нам необходимо заботиться о своем когнитивном здоровье", - цитирует его Express.co.uk.

Специалист рассматривает шесть ингредиентов, которые, как было доказано, помогают здоровью мозга.

1. Ашваганда

"Ашваганда - это аюрведическая трава, которая улучшает настроение и память, уменьшая стресс и беспокойство", - пояснил он.

Уэйкман связывает эти результаты с одним двойным слепым клиническим испытанием, проведенным исследовательской группой в больнице Аша в Индии.

Еще одно восьминедельное испытание, опубликованное в Journal of Dietary Supplements, продемонстрировало "значительные улучшения немедленной, общей и логической памяти по сравнению с плацебо".

"Клинически доказано, что экстракт ромашки улучшает качество сна", - добавил Уэйкман. В частности, Уэйкман уточнил, что "лабораторные исследования показывают, что соединение апигенина ромашки защищает от нервного повреждения".

Считается, что апигенин "уменьшает количество амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера".

3. Гинкго билоба

Уэйкман указывает, что гинкго билоба обладает "нейрозащитным действием", и в клинических испытаниях было показано, что он "улучшает умственную обработку, память и скорость внимания".

"Одно исследование показало, что это было особенно полезно для улучшения рабочей памяти у людей в возрасте от пятидесяти лет", - добавил Уэйкман.

4. Хмель.

"Экстракт хмеля снижает потерю памяти, связанную с болезнью Альцгеймера", - заявил Уэйкман.

"Он улучшает память, зависящую от гиппокампа, и улучшает когнитивные функции за счет активации дофаминовой нейротрансмиссии", - добавляет он.

Клинически доказано, что экстракт шалфея улучшает немедленное и отсроченное запоминание слов, бдительность, спокойствие и снижает умственную усталость.

6. Куркума

Последний ингредиент, помогающий здоровью мозга, - это экстракт куркумы, также известный как куркумин.

Уэйкман заявил, что он обладает "мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием", что "обеспечивает широкий спектр когнитивных и эмоциональных преимуществ".

Считается, что куркума "увеличивает выработку клеток" и улучшает результаты "тестов памяти и внимания".

"Недавнее исследование показало, что он улучшает когнитивные функции у пожилых людей", - отметил Уэйкман.