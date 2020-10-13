Российская вакцина уже в Украине: известный врач сделал неожиданное заявление

В Украину завозят вакцину от коронавируса из РФ / Reuters

Российские вакцины от вирусных инфекций используются в Украине, заявил доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Украину сегодня завозят вакцины от коронавируса из России.

"Думаю, все вакцины (от гриппа - ред.) сегодня привозят из-за рубежа. Украинских вакцин нет. Каким образом и насколько они сертифицированы и легальны – я не знаю", - подчеркнул медик.

Тодуров добавил, что "российские вакцины сегодня массово завозят из России – и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".

Он также уточнил, что имеет в виду именно вакцины от коронавируса.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в РФ готовы поставлять вакцину против коронавируса Украине. По его словам, главным в этом вопросе является желание Украины получить вакцину РФ.

Читайте также"Тупой ботинок порет хрень": "слуги народа" сцепились из-за вакцины РФ от COVID-19

Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил, что решение о закупке вакцины должно приниматься независимо от того, кто будет производителем - Индия, Китай, США либо Россия. Качура напомнил, что Украина покупает достаточно других товаров у России.