Рост, сила и обьем волос: ученые назвали рыбу, улучшающую волосы / fashionlady.in

Диета играет решающую роль в сохранении здоровья волос. Впрочем, есть один вид рыбы, который может благотворно повлиять на рост, силу и объем волос.

По информации Medical News Today, волосы растут от корней, поэтому ключ к здоровому росту волос лежит в улучшении здоровья кожи головы и волосяных фолликулов. Определенная жирная кислота, содержащаяся в рыбе, может "улучшить здоровье волос" - и есть доказательства, подтверждающие это.

Исследователи из Медицинской школы Южной Кореи объяснили: "Рост волос регулируется взаимодействием между клетками дермального сосочка и другими клетками внутри волосяного фолликула. Используя ферментированный рыбий жир, исследователи продемонстрировали, как его компонент - докозагексаеновая кислота (DHA) - контролирует рост волос.

Они обнаружили, что рыбий жир "увеличивает длину волокон волос" и помогает инициировать "фазу анагена" в цикле роста волос.

Фаза анагена - это период роста волос - обычно до 1 см в месяц.

Исследователи пришли к выводу, что рыбий жир способствует росту волос за счет активации зачатков. Какой рыбий жир использовался в эксперименте? Ответ - омега-3, известная как жирная кислота. Существует пять рыб с высоким содержанием омега-3.

Эти рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами, - это лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины.

WebMD объясняет, что организм не может производить жирные кислоты омега-3 самостоятельно. Они доступны только при употреблении в пищу продуктов, богатых омега-3 или добавками. Помимо того, что они помогают вашим волосам расти, они могут "сохранять их блестящими и густыми".

Исследовательский центр Ablon Skin Institute на Манхэттене, Нью-Йорк, провел эксперимент по росту волос у женщин. В исследовании приняли участие 60 женщин, которые считали себя страдающими облысением. Половине случайным образом давали добавку с рыбьим жиром дважды в день, а другим 30 - плацебо.

Через 90 дней эти измерения были повторены, и затем испытуемые заполнили анкеты самооценки. Исследователи отметили, как те, кто принимал добавки с рыбьим жиром, "добились значительного увеличения количества терминальных волосков в целевой области".

Было показано, что это "значительно больше, чем у плацебо", и группа рыбьего жира также показывает "значительно меньшее выпадение волос".

Женщины, которые принимали добавки с рыбьим жиром, также отметили улучшение роста волос.

Это испытание является еще одним примером того, как употребление в пищу рыбы, богатой омега-3, может "способствовать росту волос и уменьшать их выпадение".