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Ротавирус: симптомы, факторы риска и способы заражения

19 ноября 2020, 20:18

Чтобы предотвратить опасные для жизни осложнения, важно знать, когда следует обращаться за медицинской помощью.

градусник,болезнь
Чтобы предотвратить опасные для жизни осложнения, важно знать, когда следует обращаться за медицинской помощью. / УНИАН

Ротавирусная инфекция - это тип инфекции, который чаще всего встречается у детей в возрасте до 5 лет. Он очень заразен и легко передается. Хотя это чаще всего встречается у маленьких детей, взрослые также могут заразиться инфекцией, хотя обычно она протекает менее серьезно.

Вакцина эффективна более чем на 90 процентов в предотвращении тяжелых ротавирусных заболеваний.

Ротавирус не лечится лекарствами. Обычно со временем он проходит сам по себе. Однако обезвоживание - серьезная проблема. Чтобы предотвратить опасные для жизни осложнения, важно знать, когда следует обращаться за медицинской помощью.

Ротавирус - симптомы

Ротавирус у детей

Симптомы ротавируса чаще всего проявляются у детей. По данным клиники Майо, симптомы могут проявиться в течение двух дней после контакта с ротавирусом. Самый частый симптом ротавируса - сильная диарея. Дети также могут испытать:

  • рвота
  • сильная усталость
  • высокая температур
  • араздражительность
  • обезвоживание
  • боль в животе

Обезвоживание - самая большая проблема у детей. Эта возрастная группа более уязвима к потере жидкости и электролитов из-за рвоты и диареи из-за меньшего веса тела. Вам необходимо внимательно следить за своим ребенком на предмет симптомов обезвоживания, таких как:

  • сухость во рту
  • сухая кожа
  • отсутствие слез при плаче
  • уменьшение частоты мочеиспускания (или меньшее количество влажных подгузников у младенцев)
  • запавшие глаза

Ротавирус у взрослых

Взрослые также могут испытывать некоторые симптомы ротавируса. Однако многие здоровые взрослые люди испытывают их в меньшей степени. Некоторые взрослые, инфицированные ротавирусом, могут вообще не испытывать никаких симптомов.

Как долго длится ротавирус

Во время заражения у вашего ребенка может сначала подняться температура и появится рвота. Водянистая диарея может возникнуть через три-семь дней после этого. Сама инфекция может сохраняться в стуле в течение 10 дней после того, как симптомы исчезнут.

Вам может потребоваться обратиться к врачу, если ваши симптомы не улучшатся в течение нескольких дней или они ухудшатся. Ротавирус диагностируется по образцу кала в медицинской лаборатории.

Как передается ротавирус

Ротавирус присутствует в кале и в основном передается при контакте рук и рта.

Если вы прикоснетесь к человеку или предмету, несущему вирус, а затем коснетесь своего рта, у вас может развиться инфекция. Чаще всего это происходит из-за того, что вы не мыли руки после посещения туалета или смены подгузников.

Младенцы и дети до 3 лет подвергаются наибольшему риску ротавирусной инфекции. Пребывание в детском саду также увеличивает их риск. Вы можете подумать о дополнительных мерах предосторожности в зимние и весенние месяцы, поскольку в это время года происходит больше инфекций.

Вирус также может оставаться на поверхностях в течение нескольких дней (а возможно, недель) после прикосновения к ним инфицированного человека. Вот почему так важно часто дезинфицировать все общие поверхности в вашем доме, особенно если член вашей семьи болен ротавирусом.

Лечение ротавируса

Нет никаких лекарств или методов лечения, которые заставят ротавирус исчезнуть. Сюда входят противовирусные препараты, безрецептурные противодиарейные препараты и антибиотики.

Что касается лечения, цель состоит в том, чтобы оставаться гидратированным и чувствовать себя комфортно, пока вирус выходит из вашего организма. Вот несколько советов, что делать тем временем:

  • Пейте много жидкости.
  • Ешьте супы на бульоне.
  • Принимайте Педиалит или другие жидкости с электролитами (особенно важно для детей).
  • Придерживайтесь мягкой пищи.
  • Избегайте сладкой или жирной пищи, поскольку они могут усугубить диарею.

Если у вашего ребенка наблюдаются следующие симптомы, обратитесь к врачу:

  • постоянная рвота
  • частый понос в течение 24 часов или дольше
  • неспособность удерживать жидкость
  • температура 40 °C или выше

Вам следует обратиться за неотложной медицинской помощью, если у вашего ребенка отсутствует самообладание или признаки летаргии.

Госпитализация требуется только при инфекциях, вызвавших сильное обезвоживание. Особенно это касается детей. Ваш врач введет жидкость для внутривенного введения, чтобы предотвратить опасные для жизни осложнения.

Ротавирусные вакцины

Ротавирусная вакцина была впервые представлена ​​на рынке в 2006 году. До этого для маленьких детей было обычным делом иметь хотя бы один приступ ротавирусной инфекции.

С момента внедрения вакцины количество госпитализаций и смертность от ротавируса значительно снизились.

Вы можете помочь предотвратить ротавирус и его осложнения, сделав прививку своему ребенку.

Хотя ротавирусная вакцина предотвращает почти все тяжелые случаи инфекции, ни одна вакцина не является эффективной на 100 процентов. Вы можете поговорить со своим педиатром о рисках по сравнению с преимуществами вакцины этого типа и о том, является ли она лучшей профилактической мерой для вашего ребенка.

Младенцам с тяжелым комбинированным иммунодефицитом или инвагинацией, а также детям с тяжелым заболеванием не следует делать прививку.

К редким побочным эффектам вакцины относятся:

  • понос
  • высокая температура
  • суетливость
  • раздражительность
  • инвагинация (очень редко)
болезнь вирус
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