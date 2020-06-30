С чего начать похудение: 5 простых шагов

Здоровый вес - это не только ключ к красоте / Фото Instagram

Начать процесс похудения, даже на основании научных заключениях, - задача не из легких. Всегда сложно и морально, и физически подвергать себя изменениям, даже тем, которые ведут к красоте и здоровью. Однако уже существует множество доказательств, что здоровый вес - это не только ключ к красоте, а и перспектива прожить долгую и здоровую жизнь.

Существуют шаги, способные облегчить старт марафона и сделать этот процесс более легким и приятным. Ну и коль вы уже задумали худеть, первый шаг уже сделан. Дело за малым: начать действовать.

Шаг 1: Диетический календарь

Очень важно учитывать, где вы находитесь, когда принимаете пищу в течение дня, потому что ваша среда определяет, какие продукты вам доступны. Ваша первая здоровая привычка питания - расставлять приоритеты в еде. Составив свой календарь, вы можете:

Составить план добавления большего количества овощей в одно конкретное блюдо, три дня в неделю.

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Проверять свой календарь, чтобы увидеть, где вы должны пообедать, или скажите своим партнерам по обеду, куда бы вы хотели бы пойти.

Где бы вы ни находились, добавляйте вегетарианский салат, суп, гарнир или соте. Цель: увеличить потребление овощей.

Шаг 2: Установите границы, которые помогут продержаться

Если вам нравятся блины только в местной закусочной, но ваш приоритет состоит в том, чтобы установить здоровые привычки, то действительно ли завтрак в указанной закусочной каждый день недели является хорошей идеей? Установите для себя границу, например, ходить в закусочную только в воскресенье и делать больше завтраков дома в течение недели.

Уважение того, что важно для вас ради вашего психического, физического и эмоционального здоровья, не требует ограничения определенной пищи на всю жизнь, но это может означать ограничение по сценарию, который вы связываете с этой пищей. Поэтому планируйте есть любимые блины в определенное время и приглашайте людей, с которыми вам приятно проводить время.

Договоритесь с тренером, который берет штрафы за пропуск или с обидчивой подругой / Фото pixaby

Шаг 3: Определите ваших "соблазнителей"

Соблазнители - это люди, места и виды деятельности, которые появляются из ниоткуда и высасывают время и энергию из вашего дня. Выясните, где они, кто они, где они "прячутся" и что делает вас жертвой указанного "издевательства". Будь это счастливый час в местном баре, где вы съедаете порцию фаст-фуда или коллега, который всегда пьет кофе одновременно с вами и угощает вас печеньем. Узнайте ваши триггеры в лицо и старайтесь бороться с ними. К примеру, скушайте лишь час утреннего сендвича на завтрак, оставив вторую половину для кофейного ритуала с коллегой.

Шаг 4: Контракт Улисса

В психологии есть такое понятие как контракт Улисса (принятое решение, которое разработано и предназначено, чтобы связать себя в будущем). Запланируйте вечернюю тренировку так, чтобы у вас не было шанса отказаться от нее. К примеру, договоритесь с тренером, который берет штрафы за пропуск или с обидчивой подругой. Таким образом вам будет сложнее найти причину и не пойти на запланированный класс.

Шаг 5: Определите ваши потребности

Потратьте секунду, чтобы оценить, что на самом деле происходит, прежде чем открыть холодильник.

Хотите пить? Выпейте стакан воды или несладкого напитка, прежде чем начинать перекусывать.Если вы сыты, но по-прежнему чего-нибудь хочется, сделайте себе полезный перекус. Не забивайте чувство голода шоколадом и печеньем. Нет энергии? Выпейте стакан черного натурального кофе без сахара и молока. Побег за капуччино или латте с сиропом - не лучшая идея для здорового веса.