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С ног на голову: названо худшее время для секса

31 июля 2020, 14:19

Есть убедительные доказательства того, что вы, возможно, захотите переосмыслить свой график секса.

Секс
Есть убедительные доказательства того, что вы, возможно, захотите переосмыслить свой график секса / Cosmo

Если вы чувствуете, что вы и ваш партнер стали относиться к сексу, как к привычке, то возможно в этом виноват ваш выбор времени. Есть убедительные доказательства того, что вы, возможно, захотите переосмыслить свой график секса. Оказалось, что самое популярное время для занятий любовью также является худшим временем для секса.

По информации Thehealthy.com, исследование, проведенное в 2018 году в Frontiers in Psychology, показало, что время либидо у мужчин и женщин прямо противоположны. Женщины испытывают наибольшее желание вечером, а мужчины больше всего готовы к сексуальной активности утром. И хотя это хорошая новость для однополых пар, это создает проблему для гетеросексуальных партнеров. Неудивительно, что исследование показало, что средняя пара, скорее всего, будет заниматься сексом между 9 вечера и полночью.

Тем не менее, подходящее время для приятного времяпрепровождения, по словам исследователей, является гибким. Исследование показало, что сексуально удовлетворенные пары более синхронизированы друг с другом при выборе времени для секса.

"Доктор сна" и философии Майкл Бреус говорит, что секс перед сном - это не плохо. "Большинство людей устает под вечер. Когда ваше тело просит отдыха, есть большая вероятность, что у вас не будет энергии для секса", - говорит он.

В зависимости от человека, ночной секс, прямо перед сном, также может поднять вам настроение, добавляет Лиза Томас, лицензированный специалист по отношениям и секс-терапевт. "Для большинства людей секс снижает напряжение и расслабляет", - говорит она. "Люди занимаются сексом перед сном, чтобы помочь себе заснуть", - говорит она.

Лучшее время для секса - время, когда вы можете расслабиться

И доктор Бреус, и Томас согласны с тем, что совместный сон после того, как вы закончили, может улучшить секс. Пока вы отдыхаете по ночам, ваше тело накапливает гормоны, и вы также проснетесь с большей энергией и творчеством для удовлетворения сексуальных потребностей, объясняет доктор Бреус. "Таким образом у вас появятся силы для утреннего секса", - говорит он.

Утренний секс не может быть идеальным для пар с ранним или несоответствующим графиком, поэтому Томас рекомендует проявить творческий подход к выбору времени секса. Попробуйте встретиться дома в течение некоторого времени в полдень или заняться сексом, когда вы обычно смотрите Netflix. "Любой способ, который пары могут придумать, как сделать это весело - это замечательно", - говорит она. "Пары, которые используют секс, чтобы расслабиться, соединиться и уменьшить стресс и напряжение - это те, кто занимается сексом на протяжении всей своей жизни", - добавляет он.

секс здоровье
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