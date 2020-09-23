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Самая мощная магнитная буря с начала 2020 года – как спастись

23 сентября 2020, 06:03

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2020 приготовил самый сильный метеоудар с начала года – как справиться с симптомами магнитной бури, узнал Главред.

Самая мощная магнитная буря с начала года - как пережить, что пить
Самая мощная магнитная буря с начала года - как пережить, что пить / Tv.ua

В это воскресенье нас ждет самая сильная магнитная буря с начала 2020 года. Календарь магнитных бурь на сентябрь 2020 самый сильный удар назначил на 27-е число.

Магнитная буря 27 сентября 2020 достигнет пяти баллов – хотя обычно геомагнитные возмущения не превышают трехбалльной отметки. Причем "возмущаться" атмосфера начнет еще с 23 сентября – а закончит только 29-го, во вторник.

И если ФИАН улучшил свой прогноз на ближайшие дни (их прогноз магнитных бурь на 27 дней теперь обещает небольшую передышку 26 сентября), то NASA наоборот – прогноз магнитных бурь ухудшил (они подняли отметки планетарного индекса на 2-3 единицы, начиная с сегодняшнего дня).

Для наших сосудов это означает, что удар 27 сентября будет особенно стремительным и болезненным, так как предыдущие выбросы расчистят ему путь. Головные боли усугубятся головокружениями и дойдут до мигреней, возможны потемнения в глазах и приступы тахикардии, одышки, боли в суставах.

Не дожидаясь "бурных" выходных, метеозависимым людям стоит уже в конце рабочей недели снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, начинать день с контрастного душа, а заканчивать – расслабляющей ванной. Можно пропить курс лечебных трав:

  • настойки валерианы, пиона, пустырника – помогут со стрессом;
  • чаи с малиной, земляникой, мятой, шиповником, мелиссой, зверобоем – нормализуют артериальное давление и кровообращение, используются при профилактике головных болей и головокружений.

При необходимости можно принять лекарства при магнитных бурях (согласно инструкции):

  • конкор, никардия ретард, хемопамид ретард – для предупреждения подъема артериального давления;
  • аспирин – чтобы помочь сердечно-сосудистой системе справиться с нагрузкой и разогнать сгустки в крови;
  • спазмалгон, но-шпа, баралгин – это спазмолитики при мигренях.

В дни магнитных бурь нельзя подниматься резко с постели (чтобы избежать головокружений с головной болью) и по возможности отказаться от поездок на метро и воздушных перелетов (в метро и самолетах особенно сильно ощущается отрицательное действие бурь).

Стоит чаще проветривать помещения и самому гулять на свежем воздухе.

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.

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