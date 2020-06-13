"Кладезь витаминов": какой щавель самый полезный

Щавель, в частности, улучшает пищеварение.
Щавель содержит белки, углеводы, клетчатку, органические кислоты, почти весь список витаминов и является источником макро- и микроэлементов, в частности, кальция, магния, фосфора, железа йода, цинка и меди.
Самые полезные молодые листья щавеля, говорится в сюжете ТСН.
Молодые листья щавеля улучшают пищеварение, имеют болеутоляющие, противовоспалительные и антитоксические свойства.
"…Но употреблять его нужно умеренно из-за избытка органических кислот", – отмечается в сюжете.
Напомним, медики выяснили, что самой ценной зеленью является щавель. По словам экспертов, в рационе человека зелень должна занимать порядка 40-50%.
Диетолог-нутрициолог Ольга Набока говорила, что в упругих листьях зелени намного больше полезных веществ, чем в мягких. Также эксперт подчеркнула, что грунтовая зелень намного ярче той, которая росла в опилках, и полезнее.