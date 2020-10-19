Самые опасные дни октября: 9-дневная магнитная буря станет сильнейшей за годы

Магнитные бури 20-29 октября 2020 жахнут по сосудам - как пережить / 1zoom.ru

Период метеоспокойствия закончился – и под конец месяца нас ждет очень долгая магнитная буря, пик которой придется на 25 октября 2020.

Так что день местных выборов 2020 и дата перевода часов на зимнее время 2020 в Украине пройдут максимально неспокойно.

Магнитные бури воздействуют в первую очередь на сосуды – отсюда головные боли, бессонница и головокружения. Из-за плохого самочувствия портится настроение, ощущается упадок сил. Поэтому в такие периоды лучше больше гулять на свежем воздухе и избегать стрессов, в том числе и сильных физических нагрузок (кардиотренировки также являются стрессом для нашего организма).

Читайте такжеКогда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020Начнется магнитная буря уже 20 октября 2020 – с легкого возмущения в четыре балла. Магнитная буря с 21 и по 24 октября 2020 достигнет уже пяти баллов. А магнитная буря 25 октября 2020 в отдельные часы усилится до шести баллов – в это время стоит особо внимательно следить за сигналами своего здоровья: не перенапрягаться и вовремя принимать необходимые лекарства.

Затем геомагнитная активность пойдет на спад – и закончит всё магнитная буря 29 октября 2020: это будут уже совсем слабые геомагнитные возмущения.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2020 от ФИАН

В эти дни стоит пить достаточно воды и больше отдыхать, пораньше ложиться спать, а перед сном побаловать себя теплой ванной. Можно добавить в воду несколько капель санталового эфирного масла: оно полезно при магнитных бурях, так как помогает организму легче переносить резкие изменения атмосферного давления. Аналогичное влияние оказывает и кедровое масло.

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