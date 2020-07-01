Ученые рассказали, полезно ли пить много кефира / УНИАН

Употребление людьми кефира способно всерьез снижать артериальное давление.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

К вышеуказанному выводу пришли ученые из Обернского университета (США) и Университета Вила-Велья (Бразилия).

В предыдущих исследованиях ученым удалось доказать, что нарушение микробиоты кишечника может спровоцировать гипертонию. При этом содержащиеся в кефире полезные пробиотики способны снижать давление.

Читайте такжеКому нельзя пить кефир на ночь: эксперты предупредили об опасностиКак считают исследователи, такое положение вещей свидетельствует о том, что этот молочнокислый напиток обеспечивает между желудочно-кишечным трактом и нервной системой нормальную связь. Это помогает организму бороться с гипертонией.

В своих экспериментах ученые разделили крыс на три группы. Особи из первой страдали от повышенного давления и получали на протяжении девяти недель кефир. У животных из второй группы тоже была гипертония, однако им напиток не давали. В третью контрольную группу вошли здоровые особи. Они кефир тоже не получали.

К концу эксперимента у особей из первой группы нормализовалось давление и восстановилась барьерная функция кишечника, которая не позволяет проникать в кровь патогенам. Кроме того кефир, нормализовал баланс между четырьмя полезными бактериями в кишечнике и специфическим ферментом в мозге, который регулирует работу нервной системы (что и способствовало снижению давления).

Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что кефир нельзя пить людям, склонным к диарее, и людям с аллергией на молочный белок.