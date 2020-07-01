УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые рассказали, полезно ли пить много кефира

Исследователи нашли новое свойство популярного молочного продукта.

1 июля 2020, 01:38
Кефир
Ученые рассказали, полезно ли пить много кефира / УНИАН

Употребление людьми кефира способно всерьез снижать артериальное давление.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

К вышеуказанному выводу пришли ученые из Обернского университета (США) и Университета Вила-Велья (Бразилия).

В предыдущих исследованиях ученым удалось доказать, что нарушение микробиоты кишечника может спровоцировать гипертонию. При этом содержащиеся в кефире полезные пробиотики способны снижать давление.

Читайте такжеКому нельзя пить кефир на ночь: эксперты предупредили об опасностиКак считают исследователи, такое положение вещей свидетельствует о том, что этот молочнокислый напиток обеспечивает между желудочно-кишечным трактом и нервной системой нормальную связь. Это помогает организму бороться с гипертонией.

В своих экспериментах ученые разделили крыс на три группы. Особи из первой страдали от повышенного давления и получали на протяжении девяти недель кефир. У животных из второй группы тоже была гипертония, однако им напиток не давали. В третью контрольную группу вошли здоровые особи. Они кефир тоже не получали.

К концу эксперимента у особей из первой группы нормализовалось давление и восстановилась барьерная функция кишечника, которая не позволяет проникать в кровь патогенам. Кроме того кефир, нормализовал баланс между четырьмя полезными бактериями в кишечнике и специфическим ферментом в мозге, который регулирует работу нервной системы (что и способствовало снижению давления).

Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что кефир нельзя пить людям, склонным к диарее, и людям с аллергией на молочный белок.

новости кефир здоровье диетолог
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали, полезно ли пить много кефира». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:38
Ученые рассказали, полезно ли пить много кефира
01:08
В США бьют тревогу из-за COVID-19: американцев предупредили об опасности
00:54
"Есть Путин – нет России": оппозиционер сравнил путинизм с болотом
00:19
День архитектора и следователя 2020: какой сегодня праздник 1 июля Видео
30 июня, вторник
23:55
Клитина рассказала, как курила травку и ходила по секс-кварталам
23:27
Россияне в Испании жалуются на захват домов бездомными
23:25
В Минздраве назвали сферу, где в два раза упал уровень заболеваемости COVID-19
22:58
"Ситуация плачевная": Крым погибает от аномальной жары
22:34
Президент Чехии назвал девиз протестов в США расистским
22:33
Врач перечислила главные риски вакцины от китайского вируса
22:24
Кто и сколько зарабатывает в Украине: названа сумма средней зарплаты по стране
22:10
Коронавирус в Украине и мире на 30 июня: за сутки выявили 160 тысяч больных Видео
21:44
В Минздраве объяснили, почему в Украине могут закрыть курорты
21:34
Одиозный Кива пожаловался генпрокурору на Азов
21:31
"Спать с резиновой женщиной": эколог оценил последствия наводнения в Карпатах
21:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июля: разрушительные эмоции и жертва сплетен Видео
21:08
На людей всем плевать: в Луцке выстроилась очередь за тестами на коронавирус
20:43
Газпром заставили вернуть Польше деньги за дорогой газ: названа сумма
20:37
Где взять деньги: власти Черновцов подсчитали убытки от паводков
20:23
"Термин "качество детей" — не мой": нардеп Третьякова оправдалась за скандал Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять