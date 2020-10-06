Секс: что делать, если вы горячее, чем он?

Когда у вас более сильное половое влечение, чем у вашего партнера, это может вызывать сильное беспокойство для вас / Sexyweek

Когда у пары несовпадающие сексуальные темпераменты, предполагается, что мужчина - это тот, кто жаждет большего количества действий в спальне. Поэтому, когда в вашей личной личной жизни возникает обратная ситуация, и у вас более сильное половое влечение, чем у вашего партнера, это может вызывать сильное беспокойство для вас - и для него тоже.

Но такая ситуация не редкость, говорит доктор Нагма Кларк, практикующий сексопатолог из Калифорнии. "Недавние исследования показывают, что сексуальное желание женщин не уступает мужскому", - сказала она Health. Наличие более высокого либидо может вызвать напряжение в ваших отношениях, ослабить вашу самооценку и оставить вас в сексуальном расстройстве. Если вам не терпится заняться сексом, а ваш партнер в гораздо меньшей степени, вот что вам нужно знать.

Его низкое половое влечение может быть физической проблемой

Многие женщины в первую очередь думают, что низкое либидо их партнера является отражением его интереса (или его отсутствия) к ним. Но на мужское либидо сильно влияют физические факторы, такие как уровень тестостерона. Если у него низкий уровень тестостерона, само собой разумеется, что его сексуальное влечение также будет низким. Согласно одному исследованию, проведенному в 2014 году, у парней, страдающих ожирением, может быть более высокий уровень тестостерона. С возрастом уровень этого гормона также снижается.

По словам Кларка, многие лекарства также могут сдерживать желание, в том числе антидепрессанты и лекарства, которые лечат высокое кровяное давление. Болезни сердца, высокий уровень холестерина и диабет также могут вызвать резкое снижение сексуального влечения вашего партнера, говорит клинический сексолог и терапевт по отношениям Ронда Милрад, основательница Relationup.

Не исключайте проблемы в отношениях

Обида, разочарование и гнев - это не эмоции, которые вызывают у кого-либо, будь то мужчина или женщина, сексуальное настроение. Добавьте к этому эффект стресса или беспокойства в отношениях, и станет понятно, что его страсть не за горами. Если у вас продолжающийся конфликт, он может отказаться от секса, чтобы дать понять, что он расстроен, отмечает Милрад.

Несоответствие либидо ставит под угрозу вашу связь

Независимо от того, почему сексуальное влечение вашего партнера не на одном уровне с вашим, это серьезный фактор стресса в отношениях. "Хотя вы чувствуете себя отвергнутым и нежелательным, ваш парень или муж могут испытывать чувство вины", - говорит Кларк. По ее словам, он может начать беспокоиться о любом физическом прикосновении, даже об объятиях или объятиях несексуального характера, опасаясь, что это вызовет у него нежелательный секс. По мере того, как проявления привязанности сокращаются, расстояние между вами двумя увеличивается, если вы не решите проблему.

Первый шаг не должен вызывать удивления: поговорите о том, что происходит, даже если это трудно понять. "Важно, чтобы пары обсуждали свои разногласия, находили способы принять их, поддерживать друг друга и даже размышляли о творческих способах преодоления разногласий", - говорит Милрад.

Эти идеи могут помочь преодолеть разрыв

Во-первых, если вы абсолютно не уверены, что это не физическая проблема, посоветуйте ему обратиться к своему врачу, который может провести тесты или просто переключить его на лекарство, которое не вызывает низкого либидо в качестве побочного эффекта.

Как только вы сможете исключить физическое состояние или прием лекарств, обсудите свои отношения и узнайте, беспокоит ли его что-нибудь. Конечно, вести такой разговор непросто, но он может пролить свет на то, что происходит. Вы должны установить основные правила, которые позволят любому партнеру выражать свои эмоции, не опасаясь, что его обвинят или пристыдят.

Допустим, его врач дает ему полное разрешение и говорит, что доволен вашими отношениями. Кларк предлагает найти способы быть интимными, которые не связаны с сексом "пенис во влагалище" или даже с оргазмом. Это помогает "разорвать цикл инициации, за которым следует отказ, а также снижает тревогу, которая окружает сексуальную близость", - говорит она. Партнер с более низким желанием с большей вероятностью захочет участвовать в таком поведении, а партнер с более высоким желанием начинает чувствовать себя признанным, добавляет она.

Другой вариант - мастурбация. Говорит Милрад: "Некоторые люди мастурбируют, когда их партнер присутствует и наблюдает, но не участвует в половом акте". Попросите свою вторую половинку прикоснуться к вам - или поделиться глубокими интимными поцелуями - пока вы мастурбируете, предлагает Майкл Рейтано, доктор медицины, эксперт и врач-резидент мужской службы здоровья Роман.

Разговаривать и действовать непросто, как и найти решение, которое подходит и вам, и вашему партнеру. "Если пара не может самостоятельно решить проблему различий в половом влечении, я рекомендую получить профессиональную помощь и работать с обученным и опытным сексопатологом", - говорит Кларк.