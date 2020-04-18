Заточить кинжал страсти: диетолог рассказал, что нужно есть для хорошей потенции

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Мужчинам нужно регулярно потреблять в пищу продукты, которые богаты белками, клетчаткой и животными жирами - если они хотят отличную потенцию

Такое мнение озвучил в эфире YouTube-проекта А поговорить? врач-диетолог Алексей Ковальков.

По словам специалиста, если мужчина не будет потреблять достаточное количество животных жиров, то в постели тут же начнутся проблемы. На первое место в рационе питания должна взгромоздиться белковая пища, на второе – продукты, богатые животными жирами (из них ведь формируются мужские половые гормоны.

Кроме того, мужчина нельзя забывать о продуктах с клетчаткой, хорошо утоляющей чувство голода, подытожил диетолог.

Напомним, ранее эксперты поведали, что нужно кушать ради хорошей потенции. До этого врач рассказал, как легко и просто поддать мощи мужскому либидо.