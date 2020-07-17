Секс-эксперт рассказала, почему женщины имитируют оргазм

Большинство женщин имитируют оргазм, чтобы "порадовать своего партнера" / Cosmo

Врач-сексолог Эмили Морс, которая специализируется на человеческой сексуальности рассказала, почему женщины имитируют оргазм во время секса.

По словам эксперта, которую цитирует издание The Daily Star, есть несколько причин, почему женщины делают это.

Морс говорит, что большинство женщин имитируют оргазм, чтобы "порадовать своего партнера" или потому, что они думают, что оргазма не будет. Некоторые дамы также делают вид, что достигают кульминации, чтобы "побыстрее закончить секс".

Эксперт поясняет, что несмотря на то, что женщины могут чувствовать необходимость имитировать оргазм, чтобы ослабить неловкость в спальне, это только вызывает больше проблем. "Притворство для достижения кульминации мешает вашему партнеру учиться лучшим способам угодить вам", - добавляет она.

Коммуникация является ключевой в отношениях, поэтому секс-врач хочет, чтобы женщины отказывались от притворства.

"Есть множество причин, почему мы делаем это, но вот в чем дело: мы несем ответственность за собственное удовольствие. Каждый раз, когда мы притворяемся, мы не только обманываем себя, но и обманываем наших партнеров из-за возможности искренне порадовать нас", - говорит она.

Секс-эксперт также отмечает, что секс не всегда должен заканчиваться оргазмом и важно нормализовать это.

"Честное отношение к возможной нереалистичной цели достижения оргазма по любой причине во время секса очень помогло моим отношениям", - делится собственным опытом она.