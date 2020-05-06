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Эксперты рассказали, чем полезен утренний секс

6 мая 2020, 00:53

Эксперты в деталях рассказали, почему полезно утреннюю тягу к сексу удовлетворять как можно чаще.

Секс, утро
Эксперты рассказали об утреннем сексе / Kleo

Интимная близость утром, сразу после сна, всегда делает день партнеров гораздо ярче и помогает их организмам сохранить молодость.

Как сообщают западные специализированные СМИ, утренний секс обычно длится дольше вечернего, поэтому партнеры получают гораздо больше удовольствия. 

Кроме того, во время утренней интимной близости выделяется дофамин – гормон счастья, активирующий работу мозга и повышает работоспособность. Если утренний секс закончится оргазмом, то моментально улучшится общее самочувствие человека - быстро спадет спазм сосудов.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно готовиться к анальному сексу.  До этого в сети опубликовали топ-5 советов, которые сделают утренний секс незабываемым.

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