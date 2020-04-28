Главное - своими словами: эксперты рассказали, что нужно говорить для улучшения секса

Небольшой спойлер: фраза типа "Войди в меня", сказанная в пылу страсти, точно интим не улучшит.
Порой простая - но сказанная от души и своими словами фраза очень сильно улучшает качество половой жизни.
К такому выводу после исследований пришли американские производители по продаже секс-игрушек, сообщает GQ.
76% опрошенных американцев любят, когда партнер / партнерша во время секса говорят: "Мне это нравится".
Как сообщают психологи, отсутствие общения является одной из основных причин неудовлетворенности сексом. Кроме того, многие люди не уверенны в себе во время интима и не могут избавиться от навязчивых мыслей.
Фраза "Мне это нравится" помогут быстро снять напряжение в постели. Кроме того, к самым распространенным желаниям после секса относятся поцелуи в шею, покусывание уха и зрительный контакт.
Напомним, ранее ученые рассказали, как легко и просто улучшить сон и секс. До этого в Сети опубликовали топ-3 советов для секса, которые наверняка помогут с оргазмом.