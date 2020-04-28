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Главное - своими словами: эксперты рассказали, что нужно говорить для улучшения секса

28 апреля 2020, 04:32

Небольшой спойлер: фраза типа "Войди в меня", сказанная в пылу страсти, точно интим не улучшит.

Секе
Секс / Космо

Порой простая - но сказанная от души и своими словами фраза очень сильно улучшает качество половой жизни.

К такому выводу после исследований пришли американские производители по продаже секс-игрушек, сообщает GQ.

76% опрошенных американцев любят, когда партнер / партнерша во время секса говорят: "Мне это нравится".

Как сообщают психологи, отсутствие общения является одной из основных причин неудовлетворенности сексом. Кроме того, многие люди не уверенны в себе во время интима и не могут избавиться от навязчивых мыслей.

Фраза "Мне это нравится" помогут быстро снять напряжение в постели. Кроме того, к самым распространенным желаниям после секса относятся поцелуи в шею, покусывание уха и зрительный контакт.

Напомним, ранее ученые рассказали, как легко и просто улучшить сон и секс. До этого в Сети опубликовали топ-3 советов для секса, которые наверняка помогут с оргазмом.

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