Дорогу осилит сношающий: эксперты рассказали, как легко усилить свои секс-навыки

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Едва ли найдется в мире процесса более интимного и индивидуального, чем секс. Однако можно вывести принципы, которые сделают человека хорошим партнером для всех, кто ему действительно важен).

Портал Лайфхакер опросил экспертов и те составили небольшие рекомендации для людей, которые хотят прокачать свои сексуальные умения.

Итак, хороший любовник ‒ умелый, добрый, щедрый.

Умелый ‒ значит, человек готов учиться и постоянно пробовать новое.

Добрый ‒ заботится о партнере / партнерше и после секса оставляет его/ее в лучшем состоянии, чем до него.

Щедрый ‒ оставлять удовольствие, не ожидая моментального и симметричного ответа.

Далее, эксперты говорят, что умение дарить удовольствие не должно быть несовместимо со стыдом от него. Потому стыд отравит весь опыт интима и придаст даже совершенной технике привкус фальши, который большинство людей моментально почувствуют.

Кроме того, секс и страсть требуют погружения и потери контроля. Причем утрата контроля ничуть не равна вседозволенности ("нет" по-прежнему значит "нет"). Здесь речь идет о спонтанности, о стремлении выражать свои сексуальные желания и вовлекать в них движение партнера-партнершу.

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Напомним, ранее в Сети опубликовали лучшие секс-позы для женской мастурбации.