Половой ликбез: эксперты рассказали, нужно ли говорить с детьми о сексе

Секс, подросток / Семь сестер

Родителям ни в коем случае не стоит отказываться от разговоров о сексе с детьми - чтобы снизить риски их раннего и незащищенного интима.

Согласно рандомизированному исследованию по инициативе Нацинститута здравоохранения США, именно сексуальная открытость родителей помогает сохранить интимное здоровье подростков. Старшее поколение может и должно просвещать своих детей о том, к каким результатам может привести раннее начало половой жизни и игнорирование контрацептивных средств. Беседы о таких важных вещах помогут предотвратить нежелательные ранние беременности либо венерические болезни.

Кроме того, родители должны деликатно объяснять необходимость как использования презервативов, так и отказа от ранней сексуальной жизни.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 техники для отличного орального секса. Позднее в сети появился топ-3 лучших техники подготовки к анальному сексу.