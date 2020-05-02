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Эксперты рассказали, сколько секса людям нужно в разном возрасте

2 мая 2020, 02:26

По словам специалистов, количество секса у людей довольно сильно колеблется с возрастом.

Секс
Секс / Depositphotos

В молодом возрасте партнеры не вылезают из постели - до тех пор, пока не насытятся друг другом. О проживших пару десятков лет вместе парах ходят слухи - у них секса нет вообще.

Сексологи определили идеальное количество секса за год (в соответствии с возрастом партнеров), сообщает портал From-ua.

а) 18-30 лет - 112 сексуальных контактов за год (дважды в неделю);

б) 30-39 лет - 86 раз секса за год;

в) +40 - 69 раз секса за год. 

По словам экспертов, с возрастом желание устраивать половые акты с любимым человеком становится меньше, потому что другие важные вещи занимают внимание людей. Но полностью отказываться от интима они не советуют - потому что от этого зависит физическое и эмоциональное здоровье.

Напомним, ранее ученые рассказали, как связаны "обнимашки" и секс в браке. До этого ученые поведали, почему женщины бывают недовольны сексом.

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