Стало известно, сколько секса нужно для счастья

Секс / Metronews

Группа канадских ученых провели исследование и выяснили, сколько раз нужно заниматься сексом - для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

Исследователи проанализировали данные нескольких супружеский пар и выяснили - многим партнерам хватает однократного занятия сексом в неделю. Более того, люди которые практикуют чаще, не становятся от этого еще сильнее "спаянными".

Кроме того, исследователи рассказали, как продлить женский оргазм и сделать его гораздо ярче. Оказалось, сила оргазма напрямую зависит от того, насколько женщина уверена в себе во время интима.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин. До этого ученые опубликовали топ-3 поз для секса, при которых гарантированно получается оргазм.