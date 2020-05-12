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Стало известно, сколько секса нужно для счастья

12 мая 2020, 00:25

Оказывается, есть более или менее определенное количество секса, которое делает людей счастливыми.

Секс
Секс / Metronews

Группа канадских ученых провели исследование и выяснили, сколько раз нужно заниматься сексом - для того, чтобы чувствовать себя счастливым. 

Исследователи проанализировали данные нескольких супружеский пар и выяснили - многим партнерам хватает однократного занятия сексом в неделю. Более того, люди которые практикуют чаще, не становятся от этого еще сильнее "спаянными".

Кроме того, исследователи рассказали, как продлить женский оргазм и сделать его гораздо ярче. Оказалось, сила оргазма напрямую зависит от того, насколько женщина уверена в себе во время интима.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин. До этого ученые опубликовали топ-3 поз для секса, при которых гарантированно получается оргазм.

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