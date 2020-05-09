Медики рассказали, как связаны между собой сперма и коронавирус / Naked Science

Китайские ученые обнаружили, что коронавирус (либо весь, либо фрагментами) может задерживаться в человеческой сперме.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном медицинском журнале JAMA Network Open. Согласно тексту, в городской больнице китайского города Шанцю в январе-феврале 2020 года была исследована сперма 38 мужчин в возрасте от 15 до 59 лет. 23 из них были находились в процессе выздоровления, а 15 – в активной фазе Covid-19. В первой группе коронавирус в сперме обнаружили у двух человек, а во второй – у четырех.

Всего исследования показали наличие китайского коронавируса в 16% образцов.

Тем не менее, врачи достоверно пока не могут установить, что именно означает такое положение вещей - либо то, что через сперму передается коронавирус, либо это остаточные безвредные следы.

Напомним, ранее на Западе выяснили, как коронавирус повлиял на секс и рынок контрацептивов. До этого гинеколог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе.