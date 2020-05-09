УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Медики рассказали, как связаны между собой сперма и коронавирус

9 мая 2020, 03:01

Интересное исследование по поводу связи спермы и коронавируса сделали китайские ученые.

Сперма
Медики рассказали, как связаны между собой сперма и коронавирус / Naked Science

Китайские ученые обнаружили, что коронавирус (либо весь, либо фрагментами) может задерживаться в человеческой сперме.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном медицинском журнале JAMA Network Open. Согласно тексту, в городской больнице китайского города Шанцю в январе-феврале 2020 года была исследована сперма 38 мужчин в возрасте от 15 до 59 лет. 23 из них были находились в процессе выздоровления, а 15 – в активной фазе Covid-19. В первой группе коронавирус в сперме обнаружили у двух человек, а во второй – у четырех.

Всего исследования показали наличие китайского коронавируса в 16% образцов. 

Тем не менее, врачи достоверно пока не могут установить, что именно означает такое положение вещей -  либо то, что через сперму передается коронавирус, либо это остаточные безвредные следы.

Напомним, ранее на Западе выяснили, как коронавирус повлиял на секс и рынок контрацептивов. До этого гинеколог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе.

медики сперма китайский коронавирус Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Медики рассказали, как связаны между собой сперма и коронавирус». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:01
Медики рассказали, как связаны между собой сперма и коронавирус
02:13
"Пародия на СССР": в "ЛНР" детей заставили читать хвалебные стихи "министру" Видео
01:35
Кайя Гербер похвалилась сочными ягодицами на пикантном фото
00:53
Стало известно, полезно ли смотреть порно во время карантина
00:19
С Днем Победы 2020: какой сегодня праздник 9 мая и как поздравлять Видео
08 мая, пятница
23:57
В Африке придумали травяную "пилюлю" от коронавируса
23:40
В Минздраве назвали причину возможного продления карантина
23:21
В Раде хотят возродить георгиевскую ленту Видео
23:15
"Смешно слышать": Кличко осадил Арахамию в прямом эфире Видео
22:49
Лукашенко нашел новый метод борьбы с COVID-19 – божий Видео
22:37
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 8 мая
22:28
"Украины не будет": Саакашвили дал рецепт спасения страны Видео
22:06
Кулеба сделал громкое заявление о войне на Донбассе
21:48
"Выгнать в школы – пусть дети болеют": Комаровский дал новый совет Видео
21:31
В Киеве заработали пункты для использованных масок и перчаток - адреса
21:04
"Мр*зь и потомок пособников": одиозный Кива накинулся на Шмыгаля
20:59
Кулеба рассказал, когда заробитчан начнут выпускать "естественным образом" Видео
20:33
"Окуительна назалежность": у Нафтогаза новый исполнительный директор
20:21
"Это вторая волна": Кличко назвал сроки открытия ТРЦ
20:18
Как будут доигрываться футбольные сезоны: резонансные рекомендации чемпионатам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять