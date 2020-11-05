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Секс и молочница: гинеколог рассказал, возможен ли интим

5 ноября 2020, 20:25

Хотя при грибковой инфекции вы можете заниматься сексом физически, врачи не рекомендуют этого.

Секс
Хотя при грибковой инфекции вы можете заниматься сексом физически, врачи не рекомендуют этого. / Ivona. Bigmir

Люди любого пола могут страдать от дрожжевой инфекции - распространенной грибковой инфекции в области половых органов. Хотя дрожжевые инфекции не классифицируются как заболевания, передающиеся половым путем, они могут быть вызваны сексом и еще больше усугубляться им же.

Главред собрал все, что вам нужно знать о рисках секса с дрожжевой инфекцией.

Можно ли заниматься сексом с дрожжевой инфекцией?

Хотя при грибковой инфекции вы можете заниматься сексом физически, врачи не рекомендуют этого. Во-первых, это может быть неприятно.

"Часто при дрожжевой инфекции возникает зуд, жжение, усиление выделений, и это в целом неудобный процесс", - говорит Пис Нвегбо-Бэнкс, доктор медицины в Serenity Women's Health & Med Spa в Пирленде. Секс может усугубить эти симптомы, что приведет к совершенно неприятным ощущениям.

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По словам Нвегбо-Бэнкс, с точки зрения здоровья, дрожжевые инфекции или молочница также могут вызывать воспаление тканей половых органов, что приводит к появлению микроцарапин во время секса. Это может вызвать усиление боли во время полового акта, а любое увеличение микро-ссадин может привести к повышенному риску инфекций, передаваемых половым путем.

Еще одна причина воздержаться от секса заключается в том, что многие инфекции, передаваемые половым путем, могут проявляться схожими симптомами, как у дрожжевой инфекции.

"Очень важно обратиться к врачу, если грибковая инфекция не проходит, повторяется или становится хуже", - говорит Нвегбо-Бэнкс. Так вы можете быть уверены, что это не что-то более серьезное.

Даже если вы в настоящее время проходите курс лечения от дрожжевой инфекции или только что закончили лечение, вам все равно следует подождать несколько дней, прежде чем бежать в спальню.

"Я обычно рекомендую подождать от пяти до семи дней после завершения лечения, чтобы убедиться, что инфекция исчезла, а такие симптомы, как зуд, творожистые выделения, воспаление и раздражение исчезли, до полового акта", - говорит Нвегбо-Бэнкс.

Риски полового акта при дрожжевой инфекцииЕсли вы занимаетесь сексом до исчезновения дрожжевой инфекции, это сопряжено с определенными рисками для здоровья. Они включают:

Секс может передавать дрожжевые инфекции. Хотя вероятность передачи дрожжевой инфекции во время секса невелика, это возможно. "Если у кого-то действительно есть рецидивы дрожжевых инфекций, и нет другой очевидной причины повторных инфекций, мы иногда будем лечить и партнера", - говорит Мэри Джейн Минкин, доктор медицинских наук и клинический профессор акушерства и гинекологии в Йель.

Например, примерно у 15% мужчин появляется сыпь на половом члене после незащищенного секса с женщиной, у которой была грибковая инфекция. Этот зуд более вероятен, если мужчина не обрезан или болен диабетом. Женщина также может заразиться дрожжевой инфекцией в результате орального, вагинального или анального секса с инфицированным партнером.

Секс может иметь более высокий риск дополнительных инфекций и беременности. Если вы полагаетесь на презервативы, лечение дрожжевой инфекции может помешать. Это связано с тем, что мази, которые обычно входят в состав кремов для лечения дрожжевых инфекций, могут снизить эффективность презервативов, говорит Нвегбо-Бэнкс.

Кроме того, по словам Нвегбо-Бэнкс, когда возникают микро-ссадины на стенках влагалища, у вас повышается риск заражения ИППП.

Секс может вызвать раздражение влагалища. Помимо повышенного риска возникновения микро-ссадин, дрожжевые инфекции могут сделать ткань влагалища очень сухой. Это состояние может вызвать дискомфорт во время полового акта и еще больше раздражать влагалище, - говорит Минкин. Избегать смазки - хорошая идея во время дрожжевой инфекции, Минкин рекомендует использовать ее, если состояние исчезло, но остается сухость.

Секс может сделать ваше лечение менее эффективным. Никто не хочет, чтобы грибковая инфекция длилась дольше, чем нужно. Но секс во время лечения может продлить симптомы. Это потому, что во время полового акта можно удалить мазь или крем, введенные во влагалище. "Это определенно может сделать лечение менее эффективным", - говорит Нвегбо-Бэнкс.

здоровье секс инфекционные заболевания
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