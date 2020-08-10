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Секс и травмы: топ-10 самых распространенных повреждений

10 августа 2020, 12:05

Предполагается, что секс - это удовольствие, а не боль.

Оральный секс
Предполагается, что секс - это удовольствие, а не боль / Cosmo

Предполагается, что секс - это удовольствие, а не боль. Но травмы в его результате более распространены, чем мы думаем.

Об этом рассказала Донника Мур, доктор медицины, гинеколог из Честера, штат Нью-Джерси, и президент Sapphire Women's Health Group. "У нас нет данных по этому поводу, потому что, когда люди обращаются в скорую помощь с травмой, связанной с сексом, они обычно не говорят, что именно секс стал причиной увечия. Очень часто они говорят, что просто упали", - цитирует ее WebMed.

В опросе 2018 года, проведенном euroClinix, онлайн-службой медицинских консультаций в Европе, была сделана попытка найти более надежные данные о травмах, вызванных сексом. Согласно опросу, только 17% из 2000 опрошенных заявили, что получили сексуальные травмы. Из этих 17% только 2% людей заявили, что обращались за медицинской помощью по поводу травмы, а остальные не обращались за медицинской помощью вовсе.

Учитывая то, что происходят во время секса, неудивительно, что иногда случаются травмы - от болезненных ощущений на следующий день в чувствительных отверстиях до более серьезных проблем, требующих вызова службы экстренной и скорой помощи. Главред публикует 10 самых распространенных сексуальных травм по мнению лечащих их врачей, а также то, как вылечить их, если они случаются с вами.

Порезы и разрывы влагалища

Порезы или разрывы влагалища могут быть очень болезненными. "Они могут вызвать боль, кровотечение и даже инфекцию", - говорит доктор Мур. Эти поверхностные порезы на чувствительной коже влагалища часто возникают, когда женщина занимается половым актом, но не имеет достаточной смазки. Влагалище не такое эластичное, как должно быть, в результате возникают разрывы и ссадины.

Какими бы неудобными они ни были, порезы во влагалище обычно заживают быстро, даже в течение нескольких часов после секса. Если через день или два боль не утихает или кровотечение не прекращается, обратитесь к врачу. Поскольку вы определенно не хотите, чтобы подобные разрывы повторялись снова, в следующий раз, когда вы с партнером решите заняться сексом, убедитесь, что вы полностью смазаны естественным путем (много прелюдии) или с помощью смазки.

Анальные порезы или разрывы

Как и вагинальные, анальные разрывы возникают при недостаточном смазывании - на этот раз во время анального секса. Поскольку анус не является самосмазывающимся, искусственная смазка необходима, если вы хотите заниматься анальным сексом или любыми анальными играми.

Трещины должны зажить в течение дня или двух, но если вы заметили сильное кровотечение или боль, целесообразно обратиться к врачу. Анальный разрыв может быть более опасным, чем разрыв влагалища, потому что в анусе содержится больше потенциально вредных бактерий. А поскольку ткани заднего прохода очень тонкие, бактерии и другие вредные микробы, такие как гонорея, хламидиоз и ВИЧ, например, могут легче проникать через небольшие порезы и ссадины и попадать в кровоток.

Секс, оргазм
Анальный разрыв может быть более опасным, чем разрыв влагалища/ Cosmo

Вагинальная болезненность

Что касается сексуальных травм, доктор Мур говорит, что чаще всего слышит о болезненных ощущениях во влагалище. "Со временем болезненные ощущения пройдут", - объясняет она. "Но вы должны перестать делать то, что делаете, чтобы облегчить боль".

Чтобы вылечить чувствительное и болезненное покалывание во влагалище после секса, примите безрецептурное обезболивающее, например ибупрофен. Теплая ванна также может помочь уменьшить болезненность. Если вы часто переживаете это после секса и не знаете причины, доктор Мур предлагает оценить обстоятельства. Это касается жесткости полового акта, интенсивности или поведения партнера. Если ни один из этих факторов не является причиной болезненности, ваш врач может помочь вам определить проблему.

Потерянный презерватив

Если презерватив остался внутри, не паникуйте. Используйте один или два пальца (или попросите вашего парня использовать его), чтобы попытаться выудить его. Если не получается достать, запишитесь на прием к гинекологу. Поверьте, он уже делал это раньше.

Перелом полового члена

Половой член не может быть сломан, так как он не содержит костей, но травма возникает, когда эрегированный пенис сильно сгибается, что приводит к разрыву наполненных кровью камер внутри.

Если вы слышите хлопки и/или треск во время полового акта, и вдруг ваш партнер начинает кричать от боли, там может быть перелом полового члена. "Немедленно положите на него пакет со льдом", - предлагает доктор Мур. Затем отправляйтесь в отделение неотложной помощи. Ему понадобится операция, чтобы восстановить поврежденную ткань.

Перелом полового члена на самом деле является редкой сексуальной травмой, несмотря на все городские мифы и комедии, высмеивающие это состояние. Одно небольшое исследование показало, что это с большей вероятностью произойдет в положении женщины сверху, поэтому, если это произошло раньше, и вы хотите убедиться, что ситуация не повторится, вы должны быть особенно осторожными, когда будете заниматься сексом в этой позиции.

Мышечные спазмы

Секс - это физическая активность, поэтому вполне вероятно, что вы получите мышечную травму во время занятия любовью. Бедра и икры, как правило, являются частями тела, которые сводятся судорогой во время полового акта, но любая мышца в вашем теле может сжаться и вызвать серьезную боль.

По словам доктора Мура, лучший способ избавиться от болей в мышцах - это походить, растянуть мышцы и принять безрецептурное обезболивающее. "Чтобы почувствовать себя лучше, может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней", - отмечает она. Что касается того, чтобы избежать этой травмы, вы можете попробовать почаще менять положение, чтобы ваше тело не находилось в одной позе слишком долго и в результате мышцы не сжались.

Согнутые или сломанные пальцы

Когда вы пробуете изгибающуюся сексуальную позу, а затем удерживаете ее некоторое время, меньшие конечности тела, такие как пальцы, как правило, принимают на себя всю основную нагрузку. "Травмы пальцев удивительно распространены, потому что они сгибаются назад или размещаются в странных положениях, что может привести к растяжению или поломке", - говорит доктор Мур.

Если вы заметили боль, синяк или припухлость после секса, приложите немного льда. Если симптомы сохраняются в течение нескольких дней или боль очень сильная, обратитесь к врачу и сообщите ему, что вы беспокоитесь, что ваши пальцы могут быть травмированы.

Травма головы

Не только футболисты должны беспокоиться о травмах головы. Когда свет не горит и действие накаляется, нередко один партнер ударяет ногой по голове, вызывая серьезную боль и головокружение. Травма может быть просто сильным ударом без длительного повреждения, или сотрясением мозга, что вызывает гораздо большее беспокойство.

Удар по голове, вероятно, означает, что вам придется прекратить секс и приложить немного льда, чтобы уменьшить отек. Обратите внимание на признаки сотрясения мозга, такие как головные боли, тошнота и головокружение. Если это произойдет, даже через день или два, как можно скорее обратитесь к врачу.

Ожоги

Секс в другом месте, кроме кровати, может быть веселым и спонтанным. Но если вы сделаете это на полу, вы можете получить ожоги от ковра. Ожоги ковровыми покрытиями, хотя и несерьезные, могут причинять боль и оставлять кожу красной и поцарапанной. Если вы все же получили ожог, продезинфицируйте это место водой с мылом и наложите повязку, чтобы предотвратить заражение. В следующий раз, когда вы захотите заняться сексом на ковре, доктор Мур рекомендует положить полотенце или одеяло, чтобы избежать дополнительных повреждений.

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Самая серьезная травма, связанная с сексом, - это сердечный приступ. "Требуется определенная физическая подготовка, поэтому люди с уже существующими заболеваниями должны знать об этом", - говорит доктор Мур. Если у вас в прошлом был сердечный приступ или другие серьезные проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, посоветуйтесь со своим врачом, чтобы узнать, можете ли вы безопасно выполнять это действие.

Доктор Мур отмечает, что у многих жертв сердечного приступа первый раз случается во время секса, особенно это касается мужчин. Признаки, на которые следует обратить внимание, включают внезапное сжатие или давление в груди, а также тошноту, головокружение и одышку. Но сердечные приступы в реальной жизни не всегда напоминают драматические схватки за грудь, которые случаются в фильмах, поэтому, если вы или ваш партнер испытываете какой-либо дискомфорт в груди, не рискуйте и отложите секс. Если проблема не исчезнет или ухудшится, позвоните в службу 103.

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