Добиться кончины: как женщинам заставить мужчин поскорей эякулировать

Как женщинам заставить мужчин поскорей кончить / Cosmo

Если так, навскидку, взять и опросить определенное количество женщин, то, скорее всего, большинство из них будут сетовать ‒ мол, их партнер сексом способен заниматься недолго. Тем не менее хватает и таких дам, которых мужчины изводят многочасовым интимом.

Портал Intrigue.dating составил небольшой перечень советов, которые помогут дамам решить проблему с эякуляцией у партнеров.

Во-первых, нужно достоверно убедиться ‒ нет ли у мужчины проблем с либидо или депрессивными состояниями. Как утверждают врачи, во многих случаях долгий изнурительный секс с невозможностью кончить ‒ следствие психологических проблем у "сильного пола".

Во-вторых, женщине лучше всего постараться придать сексу, даже обычному, максимум романтичности и чувственности. В первую очередь ‒ активно делать минет (лаская не только пенис, но и окрестности гениталий) перед непосредственно сексом.

Далее, даме нужно как следует натренировать влагалище. Вагинальные шарики или упражнения Кегеля сделают женщину более узкой в своем естестве. Чем крепче будут мышцы влагалища, тем сильнее она сможет сжимать пенис и тем быстрее мужчина выстрелить спермой.

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В конечном итоге стоит попробовать ролевые игры. Если дама, к примеру, в спальне перевоплотится в шалунью-секретаршу, которую нужно наказать за ошибку в отчете, то мужчина наверняка максимально возбудится и устроит бурно-динамичный секс

Напомним, ранее эксперты составили подборку поз, которые лучше всего подойдут для секса в быстром формате.