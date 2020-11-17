Секс каждый день: врач рассказал, нормально ли это

Если вы полагаете, что занимаетесь этим слишком часто, вам может быть интересно, есть ли в этом какие-то недостатки. / ivona.bigmir.net/

Большинству людей действительно нравится секс и интимные отношения со своим партнером, особенно в фазу медового месяца в отношениях.

Если вы полагаете, что занимаетесь этим слишком часто, вам может быть интересно, есть ли в этом какие-то недостатки.

Существуют слухи, что слишком много мастурбации может сделать вас бесплодным, но это неправда.

Мастурбация не причиняет никакого вреда ни физически, ни морально, даже если вы делаете это часто, согласно данным Национальной службы здравоохранения.

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Ваши гениталии могут немного болеть, если вы много мастурбируете за короткий промежуток времени, но нет реальной причины избегать этого. Так относится ли то же самое к сексу?

Можно ли заниматься сексом каждый день?

Если секс осуществляется по обоюдному согласию и защищен, заниматься сексом каждый день нормально.

Как и при мастурбации, если вы не травмируете себя, наслаждаться сексом каждый день совершенно безопасно.

Половое влечение у всех разное, и это нормально, что один человек в паре хочет заниматься сексом чаще, чем другой.

Сайт консультирования по вопросам взаимоотношений Relate предлагает поговорить об этом с вашим партнером, чтобы не чувствовать себя нелюбимым или отвергнутым.

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, можно ли пристраститься к сексу.

Согласно Relate: "Сексуальная зависимость - это термин, используемый для описания любой сексуальной активности, которая кажется "неконтролируемой". Наличие очень высокого сексуального влечения не делает вас сексуальным наркоманом.

Однако, если вы чувствуете, что больше не можете контролировать свою сексуальную активность и можете причинить вред себе, партнеру, друзьям и семье, вам следует обратиться за помощью.

Вы не являетесь сексуальным наркоманом, потому что вы занимаетесь сексом очень часто. Этот термин определяется возможным негативным влиянием на качество вашей жизни и на окружающих.