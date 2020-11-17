УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Секс каждый день: врач рассказал, нормально ли это

17 ноября 2020, 20:31

Если вы полагаете, что занимаетесь этим слишком часто, вам может быть интересно, есть ли в этом какие-то недостатки.

Секс
Если вы полагаете, что занимаетесь этим слишком часто, вам может быть интересно, есть ли в этом какие-то недостатки. / ivona.bigmir.net/

Большинству людей действительно нравится секс и интимные отношения со своим партнером, особенно в фазу медового месяца в отношениях.

Если вы полагаете, что занимаетесь этим слишком часто, вам может быть интересно, есть ли в этом какие-то недостатки.

Существуют слухи, что слишком много мастурбации может сделать вас бесплодным, но это неправда.

Мастурбация не причиняет никакого вреда ни физически, ни морально, даже если вы делаете это часто, согласно данным Национальной службы здравоохранения.

Читайте такжеПотайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы

Ваши гениталии могут немного болеть, если вы много мастурбируете за короткий промежуток времени, но нет реальной причины избегать этого. Так относится ли то же самое к сексу?

Можно ли заниматься сексом каждый день?

Если секс осуществляется по обоюдному согласию и защищен, заниматься сексом каждый день нормально.

Как и при мастурбации, если вы не травмируете себя, наслаждаться сексом каждый день совершенно безопасно.

Половое влечение у всех разное, и это нормально, что один человек в паре хочет заниматься сексом чаще, чем другой.

Сайт консультирования по вопросам взаимоотношений Relate предлагает поговорить об этом с вашим партнером, чтобы не чувствовать себя нелюбимым или отвергнутым.

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, можно ли пристраститься к сексу.

Согласно Relate: "Сексуальная зависимость - это термин, используемый для описания любой сексуальной активности, которая кажется "неконтролируемой". Наличие очень высокого сексуального влечения не делает вас сексуальным наркоманом.

Однако, если вы чувствуете, что больше не можете контролировать свою сексуальную активность и можете причинить вред себе, партнеру, друзьям и семье, вам следует обратиться за помощью.

Вы не являетесь сексуальным наркоманом, потому что вы занимаетесь сексом очень часто. Этот термин определяется возможным негативным влиянием на качество вашей жизни и на окружающих.

секс сексолог
Сейчас вы просматриваете новость «Секс каждый день: врач рассказал, нормально ли это». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" ракЭксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Врач назвала тихих врагов либидоВрач назвала тихих врагов либидо Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продуктыЧто категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты Потайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбыПотайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы Как выбрать сливочное масло в Украине: главные критерииКак выбрать сливочное масло в Украине: главные критерии
Следующий материал

Последние новости

20:31
Секс каждый день: врач рассказал, нормально ли это
20:28
"Оставьте Украину в покое": что Роман Виктюк говорил про Украину
20:26
Ученые выяснили отличия самых обнадеживающих вакцин против COVID-19
20:20
Азербайджан построил газопровод в Европу в обход РФ
20:18
Матч Швейцария – Украина отменили:​ в УЕФА сделали заявление Видео
Реклама
20:11
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем Видео
19:59
Путин откровенно высказался о статусе Нагорного Карабаха Видео
19:46
Китайские партнеры Мотор Сич хотят взыскать с Украины миллиарды долларов
19:44
Лубрикант: как сделать натуральную смазку дома Видео
19:39
Врачи назвали необычные симптомы коронавируса Видео
19:30
Ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию
19:26
Ось катастроф 2020: астролог назвала очень опасный период Видео
19:21
Представлен дебютный геймплей консольной версии Cyberpunk 2077 Видео
19:13
Протесты под Радой: предприниматели достигли договоренности с нардепами Видео
19:11
Как выбрать сливочное масло в Украине: главные критерии Видео
19:01
Бизнес на грани выживания: экс-премьер дал мрачный прогноз по кассовым аппаратам
18:57
Виктюка могут похоронить во Львове Видео
18:52
Вышел интригующий трейлер Лиги Справедливости Зака Снайдера Видео
18:46
Лукашенко "наказал" Евросоюз и Канаду за санкции Видео
18:34
Министра Криклия обвинили в подделке теста на Covid-19 для встречи с премьером Казахстана
Реклама
18:33
"Ведьмачья" распродажа в GOG: Ведьмак 3 и другие игры серии по рекордно низкой цене Видео
18:31
Как приготовить вкусный салат винегрет: шеф-повар дал три совета
18:30
"Слугу народа" засекли за пересылкой эротичеких видео в Раде
18:19
Эмма Коррин рассказала о роли принцессы Дианы в сериале Корона Видео
18:12
Снегопад в Украине: ​спасатели предупредили украинцев об опасности​ Видео
18:04
МОЗ бьет тревогу: украинцы начали больше употреблять антибиотиков
17:45
Президент уволил главу Николаевской области
17:32
Стало известно, возле кого похоронили Армена Джигарханяна Видео
17:29
"Бедные артисты": Лещенко сообщил о нищете и нехватке денег на налоги
17:28
В США назвали главные вызовы Украины на пути в НАТО
17:21
В Киеве предприниматели​ штурмуют Раду: начались потасовки ​и задержания Видео
17:08
В Твиттере появилась своя версия "Сторис" из Instagram
17:07
Эксперт рассказал, возглавит ли Комаровский Минздрав вместо Степанова
17:01
В Ужгороде из-за карантина предпринимателям убрали налоги
16:32
В РФ рассказали о поглощении Беларуси Россией Видео
16:28
Россияне нашли в Сибири новый коронавирус-мутант
16:27
Нардепы обратились в суд для отмены карантина выходного дня
16:27
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
16:15
Умер Роман Виктюк - народный артист Украины и советский режиссер
15:51
Матч Украины и Швейцарии в Лиге наций отменен - официально
Реклама
15:35
Врач назвала колики симптомом смертельной болезни Видео
15:33
Вице-премьер Урурский блокирует реальные реформы ОПК - СМИ
15:18
В Армении рассказали, какова роль Путина в прекращении войны в Карабахе Видео
15:14
Maruv вошла в жюри российского шоу
15:10
В Сети появились концепт-арты Mass Effect 5
15:09
Выборы в Кривом Роге: лидер гонки и действующий мэр снялся с гонки Видео
14:41
Франция рассматривает фильм о педофилии для номинации на Оскар
14:18
Результаты голосования Рады: светит ли Украине смягчение карантина выходного дня Видео
14:15
Шмыгаль объяснил, зачем власть спустила COVID-средства на дороги Видео
14:12
К чему снится младенец: толкование сна Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять