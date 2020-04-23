Гинеколог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе

Секс / Терноград

Треклятый карантин по причине пандемии коронавируса повлиял чуть ли не на все сферы жизни людей - но на полный отказ от секса мало кто решится.

Портл ASPI опросил по поводу рекомендаций для "карантинного" секса известного акушера-гинеколога Антона Попова.

Медик отметил в первую очередь то, что COVID-19 не относится к инфекциям, передающимся половым путем. То есть шансы заразиться коронавирусом непосредственно через секс равны нулю. Но опасность несет любое сближение.

"Возможно, вас устраивает секс в маске с высокой степенью защиты или в респираторе. Даже без поцелуев, дистанция ближе одного метра и достаточно долгое пребывание в одном помещении приводят к безусловной передаче вируса от человека к человеку", – рассказал Попов.

Напомним, ранее госкомпания Укрпошта в условиях карантин начала пересылать секс-игрушки. Позднее эксперт рассказал, как устроить хороший секс во время карантина.