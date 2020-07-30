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"Когда между ног такая штука": лучшие секс-позы для мужчин с большими пенисами

30 июля 2020, 02:16

Вопреки стереотипам, это далеко не всегда хорошо, когда пенис большой.

Секс
Лучшие секс-позы для мужчинами с большими пенисами / hochu.ua

Если девушке / женщине кто-то из подруг за бокалом вина хвастает – мол, у моего парня член такой, что конь обзавидуется, не стоит погружаться в зависть. Во-первых, не факт, что подруга не преувеличивает, а во-вторых: пенис большой ‒ редко когда хорошо в сексе.

Портал Cosmo опросил экспертов и те составили топ-3 лучших поз для занятий сексом с мужчинами, у которых большие пенисы.

1. Ласки для точки G. Поскольку это магическое место обычно находится на глубине четырех-пяти сантиментов во влагалище, то нужно подбирать позы, в которых точку G можно хорошо стимулировать. Хорошо подойдет такое ‒ девушка лежит на боку, а мужчина стоит перед ней на коленях. Ему нужно двигаться медленно и не входить слишком глубоко – ощущения понравятся обоим партнерам.

2. Ложки к сексу. Интерпретация позы, в которой мужчина лежит на боку, а девушка – на спине, является чрезвычайно интимной и нежной. Партнеры могут обниматься и прижиматься друг к другу максимально тесно без дискомфорта. Кроме того – угол проникновения в таком положении создает обычное давление для вас обоих.

3. Лихая наездница. Старая-добрая-проверенная поза. Здесь девушка может полностью контролировать угол пениса, а партнеру открывается не только отличный вид, но и возможность массировать и клитор, и бюст.

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Напомним, ранее эксперты назвали лучшие позы для секса, в котором рулят женщины.

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