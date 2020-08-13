"Кончила правой, работай левой": лучшие секс-позы для женской мастурбации

Мастурбация / healthline.com

В случае, если у девушки / женщины нет постоянного партнера (либо он в долгой командировке), то это вовсе не повод оставаться без оргазмов.

Портал Cosmo опросил экспертов и те составили топ-3 лучших поз для мастурбации (и установления границ своей сексуальности).

Концы в воду. Эта поза идеально подходит для вечера. Нужно зажечь свечи, принять ванну. Потом ‒ открыть кран и устраиваться поудобнее. Струя воды должна быть правильного напора и температуры. Тогда ощущения от мастурбации будут идти по нарастающей. Если хочешь продлить удовольствие, попробуй чередовать холодную и горячую воду (лучше для таких целей все иметь бойлер ‒ иначе большие счета от ЖЭКа придут).

Двойные ласки. Девушка ложится на спину. Одну руку нужно завести назад, вторую — как в обычном сверху. Таким образом, она сможет не только простимулировать клитор, но и пальцами проникать во влагалище.

Помощь друзей. Тут не обойтись без дилдо и вибратора. Каждая секс-игрушка будет отвечать за свою зону. Нужно их чередовать, а в конце велик шанс получить мультиоргазм.

Напомним, ранее ученые опровергли популярные мифы о мастурбации.