Медики рассказали, какой вред организму может нанести постоянный секс

Секс / Колобок

Постоянный и качественный секс - отличный залог здорового организма. Тем не менее, у интима есть некоторые побочные эффекты, которые могут навредить здоровью.

Портал From-ua опросил медиков и те рассказали, какой вред организму может навредить секс.

№1. Почти грипп.Ученые утверждают, что около 88% мужчин подвержены синдрому посторгазмического недомогания, которое сопровождается симптомами гриппа. Однако это всего лишь так называемый иммунный ответ организма. И это еще нужно принимать во внимание приступы грусти после полового акта.

№2. Аллергия. В Испании одна жгучая женщина еле осталась в живых после секса. И все из-за аллергии на пенициллин. В сперме ее партнера была небольшая доза амоксицилина (которым он лечился от простуды) которая и попала в ее организм во время минета. К слову, иногда и мужчины становятся жертвами аллергии на сперму - при случайном попадании на кожу может начаться отек, покраснение, зуд - все "прелести" вплоть до анафилактического шока.

Напомним, ранее эксперт рассказал, способен ли секс улучшать иммунитет. Позднее врач поведал, сколько секса людям хватит для здоровья.