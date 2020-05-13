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Медики выяснили, какими проблемами для тела чревата нехватка секса

13 мая 2020, 00:53

Врачи рассказали, какие проблемы несет для человеческого организма нехватка секса.

Секс
Медики выяснили, какими проблемами для тела чревата нехватка секса/ Аргументы и Факты

Отсутствие или максимально редкий секс не просто делает людей злыми или стервозными, а грозят вполне реальными проблемами с организмом.

Портал Лайфхакер опросил медиков по этому вопросу и составил топ-3 главных проблем для здоровья.

№1. Растет уровень стресса. Секс дает рост серотонина ("гормона счастья"). Соответственно, отсутствие половых актов приостанавливает такую "фабрику удовольствия" и повышает уровень стресса. 

№2. Растут проблемы с возбуждением. Мужчины в этой связи регулярно страдают от эректильной дисфункции - как в виде проблем с эрекцией, так и в виде преждевременного выброса семени.

№3. Падает уровень либидо. В результате долгого полового воздержания уменьшается и сексуальное желание. Что вполне нормально - так сказать, естественная реакция тела в периоды сексуального затишья.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие позы для секса больше всего любят люди. До этого эксперты рассказали, сколько секса нужно для удовлетворения.

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