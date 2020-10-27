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Секс: названы 5 удивительных преимуществ для здоровья

27 октября 2020, 21:23

Вам не нужно заниматься сексом с партнером, чтобы получить эти преимущества.

Секс
Вам не нужно заниматься сексом с партнером, чтобы получить эти преимущества / Ivona. Bigmir

Регулярная сексуальная жизнь может творить чудеса для вашего здоровья. Чтобы понять, как выглядит для вас здоровая сексуальная жизнь, нужно определить, что приносит вам удовлетворение.

"Большая часть того, на чем мы сосредоточены, - это то, что сексуальное здоровье и близость основаны на согласии, честности и взаимном удовольствии", - говорит Барб Депри, доктор медицины и основатель компании MiddlesexMD. "Если люди чувствуют себя уважаемыми и удовлетворенными, это будет для них здорово", - добавляет он.

Более того, вам не нужно заниматься сексом с партнером, чтобы получить эти преимущества - сольный секс или мастурбация также могут снизить стресс и улучшить общее состояние здоровья.

Итак, в одиночестве или с партнером, вот пять основных преимуществ секса для здоровья:

Секс может уменьшить стресс и беспокойство

По данным The Journal of Sexual Medicine, уровень кортизола снижается после секса. Это гормон, который отвечает за реакцию организма на стресс, и если его будет меньше, вы почувствуете себя более расслабленным.

Эндорфины - еще один гормон, выделяемый во время секса. Они связаны с повышенным чувством удовольствия, мотивации и энергии. Это означает, что секс, как и упражнения, могут улучшить ваше настроение, если вы чувствуете себя подавленным.

"Мы знаем, что люди, занимающиеся сексом, обычно меньше тревожатся и испытывают меньше стресса", - говорит Депри.

Секс увеличивает интимность и либидо

Окситоцин, известный как гормон любви, выделяется во время секса. Это связано с повышенным чувством доверия и сочувствия, что является ключевой частью поддержания интимных отношений.

Если вы чувствуете себя более связанным со своим партнером, ваше желание заниматься сексом - известное как либидо - может возрасти.

Более сильное либидо и близость с другим человеком могут оказать необходимую поддержку, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье.

Секс может помочь вам лучше спать

Выделение окситоцина также поможет вам быстрее заснуть после секса.

"Если говорить более конкретно о оргазме у женщин, секс в целом способствует высвобождению окситоцина, который напрямую воздействует на мозг, способствуя расслаблению - и на самом деле он немного успокаивает", - говорит Депри.

Фактически, как мужчины, так и женщины сообщают о том, что после оргазма лучше спят, независимо от того, достигли ли они этого с партнером или с помощью мастурбации.

По данным Международного общества сексуальной медицины, помимо окситоцина, уровень пролактина повышается после полового акта и оргазма. Этот гормон усиливает чувство сонливости и расслабления, что также может помочь вам лучше уснуть.

Секс может укрепить вашу иммунную систему

В 2018 году Journal of Sex Research обнаружил связь между сексом с партнером и улучшением иммунной функции.

Исследователи сравнили сексуально воздержанных женщин с теми, кто занимается сексом хотя бы раз в неделю, и обнаружили, что у сексуально активных женщин повышен уровень иммуноглобина А в слюне. Это антитело играет важную роль в борьбе с распространенными заболеваниями, такими как респираторные и желудочно-кишечные заболевания.

Кроме того, некоторые исследования показали, что мастурбация может повысить иммунитет и улучшить общее состояние здоровья.

Секс может улучшить здоровье сердца

Половой акт - это упражнение. Фактически, исследования показали, что люди сжигают в среднем 85 калорий во время секса продолжительностью примерно 30 минут.

Упражнения полезны по многим причинам, но это также один из лучших способов снизить кровяное давление и предотвратить риск сердечных заболеваний.

По словам Депри, секс оказывает прямое влияние на снижение артериального давления, как из-за пользы секса для физического, так и психического здоровья. Более низкие уровни стресса и беспокойства также связаны с более низким кровяным давлением и, следовательно, снижением риска сердечных заболеваний.

В целом секс может иметь множество преимуществ для вашего психического и физического здоровья.

Секс снижает стресс и беспокойство, а также может усилить близость и чувство связи с вашим партнером. Это позволяет вам лучше спать, сжигать калории, а также может помочь вам более эффективно бороться с инфекцией.

секс сексолог
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