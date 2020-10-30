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Секс: названы три лучших афродизиака

30 октября 2020, 21:07

Афродизиаки определяются как вещества, вызывающие половое влечение.

Секс
Афродизиаки определяются как вещества, вызывающие половое влечение. / ivona.bigmir.net/

На протяжении всей истории люди обращались к продуктам питания и травяным добавкам, известным как афродизиаки, в надежде повысить свое либидо - половое влечение - или улучшить свою сексуальную активность.

Вот что вам нужно знать об афродизиаках, от того, что они из себя представляют, до того, действительно ли они работают.

Что такое афродизиаки?

Афродизиаки определяются как вещества, вызывающие половое влечение. Названные в честь Афродиты, греческой богини сексуальной любви и красоты, афродизиаки могут изменять половое влечение и производительность физиологическими или психологическими средствами.

"Афродизиаки, традиционно сделанные из растений, животных или минералов, долгое время считались лекарством или "рукой помощи в отделе любви", - говорит Джузеппи Арагона, доктор медицины, врач общей практики.

Исторически афродизиаки часто рассматриваются как продукты, напоминающие гениталии, такие как бананы, спаржа, устрицы и инжир. Когда-то считалось, что пряная пища увеличивает возбуждение из-за своего согревающего и стимулирующего воздействия, которое может имитировать сексуальное возбуждение.

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Но Арагона говорит, что существует мало научных доказательств того, что многие продукты, традиционно считающиеся афродизиаками, действительно влияют на либидо или сексуальную активность.

"Многие из популярных в настоящее время афродизиаков, таких как клубника, шоколад и устрицы, имеют очень мало доказательств эффективности и, скорее, являются маркетинговыми уловками из-за их связи с романтикой", - говорит Арагона. "Более натуральные вещества, такие как женьшень, мака и гинкго, на самом деле имеют гораздо более доказанный эффект, когда дело доходит до того, работают ли они", - добавляет она.

Научно доказано, что афродизиаки усиливают половое влечение.

Женьшень

Женьшень, укоренившееся растение, произрастающее в Азии и Северной Америке, используется в традиционной китайской медицине для лечения сексуальной дисфункции, и исследования показали, что он может увеличить количество и качество сперматозоидов у мужчин.

Также было обнаружено, что женьшень улучшает эрекцию у некоторых пациентов с диагнозом эректильная дисфункция. В одном небольшом клиническом исследовании 2002 года 60% мужчин, получавших 900 мг корейского красного женьшеня три раза в день, сообщили об улучшении эрекции.

Мака

Мака, перуанский корнеплод, традиционно используется в Андах для повышения фертильности. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что он может увеличивать сексуальное желание как у мужчин, так и у женщин.

Два небольших исследования, проведенных в 2002 и 2008 годах с участием мужчин и женщин в постменопаузе, показали, что экстракт мака значительно улучшает самооценку сексуального желания.

Другое небольшое исследование, опубликованное в 2015 году, показало, что женщины, страдающие сексуальной дисфункцией, вызванной приемом антидепрессантов (AISD), описали более высокую сексуальную активность и более приятный сексуальный опыт после употребления трех граммов мака в день в течение 12 недель. Исследование пришло к выводу, что корень мака может облегчить сексуальную дисфункцию у женщин, вызванную антидепрессантами.

Пажитник

Пажитник - растение, произрастающее в Средиземноморье, южной Европе и Западной Азии. Его обычно используют для увеличения выработки грудного молока у кормящих женщин, но исследования показывают, что его также можно использовать для повышения либидо у мужчин.

В небольшом исследовании 2011 года исследователи обнаружили, что у мужчин в возрасте от 25 до 52 лет наблюдается значительное увеличение возбуждения и либидо после приема 600 мг смеси экстракта пажитника в течение шести недель. В частности, исследование показало, что экстракт усиливает сексуальное возбуждение и оргазм.

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Пажитник - растение, произрастающее в Средиземноморье, южной Европе и Западной Азии/Pixabay

Афродизиаки, которых следует избегать

Никогда не стоит использовать новую траву или добавку без консультации с врачом, а некоторые афродизиаки просто не стоят риска. К примеру, Йохимбе - вечнозеленое дерево, произрастающее в Западной Африке, которое традиционно использовалось как афродизиак. Кора дерева действует как стимулятор и сжигает жир, и исследования показали, что она может улучшить эрекцию у некоторых мужчин с эректильной дисфункцией. Однако исследования также показали, что это может вызывать:

  • Сердечные приступы
  • Судороги
  • Проблемы с желудком
  • Учащенное сердцебиение
  • Тревога
  • Повышенное артериальное давление

Кантаридин, также известный как испанская муха, - еще один афродизиак, который тысячелетиями использовался в качестве сексуального стимулятора. Но кантаридин вызывает образование волдырей при контакте с ним, и его очень опасно проглатывать. Отравление кантаридином может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей, а также дисфункцию или отказ почек.

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