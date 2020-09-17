Секс не для слабонервных: названа причудливая альтернатива для любителей миссионерской позы

Морская ракушка - позиция не для слабонервных / Sexyweek

Те, кто любят в сексе миссионерскую позу, могут разнообразить свои жаркие ночи.

В частности, сексуальная поза Морская ракушка - позиция не для слабонервных, но она представляет собой новый горячий поворот классической миссионерской техники, пишет The Daily Star.

Если вам хочется поэкспериментировать с немного смелой техникой, возможно, вам понравится эта поза. Однако она требует некоторой гибкости и некоторой растяжки, прежде чем приступить к ней.

Чтобы начать движение, лягте, ноги полностью подняты вверх, а лодыжки скрещены за вашей головой. Затем, когда вы будете готовы, пусть ваш партнер войдет в вас с миссионерской позиции.

Самое замечательное в этой технике то, что она повысит вашу гибкость. И ваши руки остаются свободными, поэтому вы можете перемещаться по клитору для дополнительной стимуляции.

Если вам хочется поэкспериментировать с немного смелой техникой, возможно, вам понравится эта поза.

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