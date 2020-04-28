Осадочек остался: психологи рассказали, почему людям бывает неловко после секса

По словам психологов, практически 9 из 10 людей когда-либо испытывали стеснение во время секса.
Психологи назвали основные причины, из-за которых мужчины и женщины чаще всего сожалеют о сексе.
Как сообщается в специализированных СМИ, мужчины чаще всего расстраиваются из-за несостоявшейся связи или упущенных возможностей, а женщинам становится грустно после случайного секса или бессмысленных отношений.
К такому выводу психологи из США пришли, проведя исследование и изучив около 60 тысяч объявлений на сайте, где люди ищут незнакомцев, встреченных однажды в общественных местах.
Кроме того, они проанализировали жизненные истории интернет-пользователей, которыми те делятся в Сети.
Психологи пришли к выводу, что мужчины обычно переоценивают свои шансы на взаимную симпатию и часто расстраиваются из-за "упущенного шанса". Женщине же испытывают сожаление из-за отношений с "очередным козлом" и случайного секса.
Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 секс-позы для самых ленивых. До этого эксперта назвали топ-3 секс-поз, которые подойдут самым опытным парам.