Осадочек остался: психологи рассказали, почему людям бывает неловко после секса

Психологи рассказали, почему людям бывает неловко после секса / Freepik

Психологи назвали основные причины, из-за которых мужчины и женщины чаще всего сожалеют о сексе.

Как сообщается в специализированных СМИ, мужчины чаще всего расстраиваются из-за несостоявшейся связи или упущенных возможностей, а женщинам становится грустно после случайного секса или бессмысленных отношений.

К такому выводу психологи из США пришли, проведя исследование и изучив около 60 тысяч объявлений на сайте, где люди ищут незнакомцев, встреченных однажды в общественных местах.

Кроме того, они проанализировали жизненные истории интернет-пользователей, которыми те делятся в Сети.

Психологи пришли к выводу, что мужчины обычно переоценивают свои шансы на взаимную симпатию и часто расстраиваются из-за "упущенного шанса". Женщине же испытывают сожаление из-за отношений с "очередным козлом" и случайного секса.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 секс-позы для самых ленивых. До этого эксперта назвали топ-3 секс-поз, которые подойдут самым опытным парам.