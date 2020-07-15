Секс снижает риск ранней смерти в два раза: сколько его нужно

Секс не реже одного раза в неделю снижает риск ранней смерти вдвое. / Космо

Исследования показывают, что секс не реже одного раза в неделю снижает риск ранней смерти вдвое.

По информации The Sun, ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что регулярные занятия сексом связаны с более низкой вероятностью смерти от рака, болезней сердца и других заболеваний.

Они полагают, что секс имеет аналогичные преимущества для здоровья, как и тренировки умеренной интенсивности.

Исследователи обнаружили, что чем больше секса у человека, тем ниже у него риск умереть. В частности, те, кто занимался сексом еженедельно, имели на 49 процентов меньше шансов заболеть, чем те, кто имел секс раз в год или реже.

Их шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний были на 21% ниже, от рака на 69% ниже и от любой другой причины - на 48%.

Секс выпускает химические вещества, которые улучшают психическое здоровье и стимулируют деятельность "естественных клеток-киллеров". Эти клетки снижают риск развития рака и вирусных заболеваний, предотвращают инфекции легких и улучшают другие состояния, такие как астма.