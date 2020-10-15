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Секс-терапевты раскрыли преимущества тантрического секса

15 октября 2020, 22:50

В тантрическом сексе цель состоит не в быстром достижении оргазма.

Секс
В тантрическом сексе цель состоит не в быстром достижении оргазма / ivona.bigmir.net/

Вы когда-нибудь хотели замедлить обстановку в спальне и установить более тесную связь с партнером? Если да, то вы можете подумать о тантрическом сексе - форме близости, направленной на укрепление связей между вами и вашим партнером.

Что такое тантрический секс?

Тантрический секс - это замедленная версия секса, предназначенная для усиления близости. Оно происходит от санскритского слова "тантра", что означает "сплетено вместе", и уходит корнями в индуистские и буддийские учения.

В тантрическом сексе цель состоит не в быстром достижении оргазма (если он вообще есть) или в получении невероятного физического удовольствия. Вместо этого тантрический секс направлен на создание подлинной осознанной связи внутри себя, а затем и между вами и вашим партнером.

"Вам кажется, что вы сливаетесь воедино или, скорее, вещи, которые разделяют вас, являются иллюзиями материального мира", - говорит Стефани Гёрлих, лицензированный социальный работник и сексопатолог. "Результатом тантрической практики является создание тесных связей с партнером, большее осознание своего тела и развитие таких навыков, как внимательность, сдержанность и общение", - добавляет он.

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Еще одно преимущество тантрического секса - это его способность снимать беспокойство. Традиционно интимная близость может вызывать беспокойство по поводу преждевременной эякуляции, эректильной дисфункции и беспокойство об обеспечении оргазма.

"Это давление… переводит вас из настоящего момента в свое тело в свою голову", - говорит Камил Льюис, терапевт по вопросам секса и отношений из Южной Калифорнии.

Тантрический секс избавляет от этих тревог. "Когда вы можете перенаправить свой фокус на переживание ощущений простого присутствия и связи вместе, вы можете наслаждаться сексом без беспокойства и страха", - говорит Гёрлих.

Как подготовиться к тантрическому сексу

1. Узнайте о его истории

Как и в случае с любой практикой, укорененной в определенной культуре, уделение времени пониманию ее истории свидетельствует об уважении к ее происхождению и позволяет вам принять ее с более полным пониманием.

"Мы не можем взять на себя духовные и религиозные практики других культур, не уделив времени чтению истоков и пониманию того, что мы делаем", - говорит Гёрлих. Отличным местом для начала мог бы стать культурно-исторический обзор тантры.

2. Практикуйте внимательность

Чтобы подготовиться к тантрическому сексу, Льюис рекомендует выполнять практику осознанности, чтобы соединиться со своим телом, научиться осознавать чувства и замедлиться - все это неотъемлемые аспекты тантрического секса.

Это можно сделать с помощью йоги, медитации или намеренного сосредоточения внимания на ощущениях и движениях в течение дня.

3. Создайте безопасную среду

Если вы пробуете тантрический секс, создайте безопасную среду, в которой вы и ваш партнер можете свободно общаться друг с другом и собой.

"Где-то, где вы можете чувствовать себя свободным от отвлекающих факторов, и где-то, где вы не стесняетесь звуков, которые вы можете издавать", - говорит Льюис. "Стоны, хрюканье и пение приветствуются в тантрическом сексе, поэтому подумайте о времени, когда соседей по комнате, родителей или детей нет дома".

Льюис также предлагает включить в пространство успокаивающие чувственные элементы, такие как зажженные свечи и эфирные масла.

Как практиковать тантрический секс

1. Сосредоточьтесь на дыхании

Сосредоточение внимания на дыхании - важный компонент тантрического секса, поскольку он позволяет установить более глубокую связь. Партнерам рекомендуется синхронизировать свое дыхание, так что это почти становится одним движением, - говорит Молли Папп, LMFT, сексолог, сертифицированный терапевт от сексуальной зависимости и владелица Bella Vida Therapy.

Как и в большинстве практик осознанности, дыхание также укрепляет вас в настоящий момент. Попробуйте обратить внимание на ту часть тела, где вы чувствуете дыхание, например, на живот или грудь, и перефокусируйте внимание на эту часть.

2. Смотрите друг другу в глаза

Проведите время, глядя партнеру в глаза. Хотя постоянный зрительный контакт не обязателен для тантрического секса, Папп настоятельно рекомендует, чтобы он происходил чаще, чтобы установить интимную связь. Взгляд в глаза - это еще один способ синхронизации энергии друг друга. Чтобы смотреть глубже, попробуйте сосредоточиться на том, чтобы ваш правый глаз был соединен с правым глазом.

3. Притормози

Тантрический секс - это не гонка до финишной черты оргазма, а шанс замедлиться и изучить тела друг друга. Это может продолжаться до тех пор, пока вы не достигнете оргазма, не почувствуете связь или не будете эмоционально удовлетворены.

Такое изменение отношения избавляет от типичного беспокойства. "Он особенно хорош для женщин, потому что он нацелен на то, чтобы замедлить ход событий и ждать, пока нарастет возбуждение", - говорит Папп. "В эпоху, когда мы переполнены нереалистичным давлением, чтобы ощутить оргазмическое удовольствие за считанные минуты, это освобождает многих женщин".

Папп советует иметь под рукой смазку, масла или лосьон, чтобы медленные движения не причиняли боли.

4. Включите все пять чувств

Единственная "цель" тантрического секса - оставаться в присутствии и осознавать ощущения в теле. Для этого Льюис предлагает обратить внимание на все пять своих чувств, а не только на прикосновение.

"Обратите внимание, как пахнет ваш партнер, как выглядят изгибы его тел, какой вкус вы ощущаете во рту, когда целуетесь, как это звучит, когда он или вы стонете", - говорит Льюис. "Все это отличные способы закрепиться в своем теле и присутствовать в настоящем".

5. Включите массаж

Секс не обязательно должен быть проникающим. "Поцелуи, прикосновения, удержания, растирание и многое другое могут привести к полному тантрическому сексуальному опыту, без необходимости проникновения", - говорит Льюис.

Гёрлих говорит, что даже если вы хотите использовать проникающий секс, нет причин торопиться с этим. Начните с сосредоточения внимания на маркерах, которые позволяют вам присутствовать и поддерживать связь, например на массаже или объятиях.

"Продлите это сенсорное исследование и перенесите его в свой проникающий секс - если вы действительно занимаетесь проникающим сексом", - говорит Гёрлих.

Фактически, сосредоточение внимания на других формах близости может помочь снизить уровень тревожности. "Что-то более чувственное, нежели сексуальное, могло бы помочь успокоить одного или обоих партнеров", - говорит Папп. "Сеанс объятий или массаж помогут облегчить это беспокойство и облегчить переживания", - подытоживает эксперт.

отношения секс
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