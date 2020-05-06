Съел и отлично отымел: топ-3 продуктов, которые улучшают секс

Секс и еда - связаны неразрывно / Космо

В традиционной медицине хватает очень простых, безопасных и эффективных способов максимально улучшить собственную сексуальную жизнь - с помощью конкретных продуктов питания.

Портал НВ составил топ-3 таких продуктов, которые способно улучшить секс.

№1. Орехи и другие богатые цинком продукты. Цинк — очень важный для организма микроэлемент. От него зависят процессы метаболизма и, собственно, уровень тестостерона (основного мужского полового гормона).

№2. Фрукты. Двухкратное увеличение регулярной дозы фруктов приводит к снижению риска эректильной дисфункции на 14% - благодаря содержанию веществ-флавоноидов. Их высоким содержанием характеризуются цитрусовые, яблоки, груши, а также ягоды.

№3. Какао и шоколад. В какао тоже много флавоноидов - плюс этом хороший способ разнообразить собственную диету вкусными и питательными продуктами. Можно потреблять какао в чистом виде, либо напитки на его основе (главное — не злоупотреблять сахаром). Можно тоже потреблять шоколад с высоким содержанием какао.

Напомним, ранее эксперты назвали неожиданную пользу утреннего секса. Кроме того, в Сети опубликовали топ-3 совета для шикарного орального секса.