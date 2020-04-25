Помочь себе самим: топ-3 рекомендаций для улучшения секса

Секс / Точка нет

Вряд ли найдется много таких пар, которые полностью и на все 100 процентов довольны своим сексом. И не захотят его улучшить.

Портал BB опросил экспертов и составил топ-3 рекомендаций для улучшения секса.

1. Забыть о комплексах. Женский секс и оргазм напрямую связан с принятием собственного тела и отсутствием отвлекающих забот о внешности. Иначе говоря, комплексы вполне способны лишать людей удовольствия от секса - от слова совсем.

2. Анатомию изучить до конца. По опросу, проведенному британской организацией по охране женского здоровья The Eve Appeal, большинство мужчин в душе не знают, в чем разница между влагалищем и вульвой. Тут есть смысл регулярно пополнять познания в анатомии из книг или роликов на YouTube, параллельно практикуясь, чего и как стимулировать. Это поможет добиться успеха в реальном сексе.

3. Разузнать о предпочтениях. Крайне важной и самой восприимчивой составляющей вульвы является клитор. Потому обоим партнерам полезно знать его местоположение и особенности. При этом стандартов стимуляции не существует — любой клитор требует уникального подхода. К слову, мужские гениталии, в свою очередь, тоже претендуют на индивидуальность в том, как с ними следует обращаться.

Напомним, ранее ученые рассказали, полезно ли пить кофе для хорошего секса. До этого в Сети опубликовали топ-3 совета, легко разнообразящие секс.